Ángel Villacampa rechazó a 3 grandes de Europa por el América Femenil

El DT de las Águilas habría tenido tres ofertas de grandes equipos en Europa que rechazó para seguir en el Nido.

El Club América Femenil ganó el Clausura 2026 después de una sequía de títulos, pero eso no fue todo, sino que además fueron el primer equipo de la Liga MX Femenil que se llevó la Concacaf W Champions Cup. Con ello clasificaron a la Intercontinental y al primer Mundial de Clubes, todo esto de la mano de Ángel Villacampa.

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El estratega español llegó desde el Atlético de Madrid y desde ese momento no ha dejado que el cuadro azulcrema quede fuera de alguna final, por lo que se mantiene como uno de los directores técnicos más efectivos y por ello no lo han dejado salir pese a las finales perdidas, porque bien o mal pudo ya conseguir lo mejor para esta escuadra.

Los equipos que rechazó Villacampa por el América

Pero de esto ya se dieron cuenta algunos clubes que no son precisamente en México, sino que en Europa. El DT puso a la plantilla en alto, tanto que el estratega dio a conocer en entrevista que sí ha tenido ofertas de grandes equipos en el Viejo Continente, pero que por lo que se viene para el América decidió continuar con ellas.

“Ahí soy honesto, siempre la prioridad, hasta que salga de aquí siempre va a ser el Club América, pero es obvio que cuando estás en un club tan importante el interés de otros clubes no lo podemos manejar. Atlético de Madrid, Juventus, Olympique de Marsella, son quienes se han interesado, pero siempre iba a estar este escudo y este equipo en primera plana”. Ángel Villacampa en entrevista con Edgar Morales

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Cabe mencionar que estos tres clubes que mencionó son de gran calibre, en Atleti pelea bien las Copas de la Reina, el OM sabemos de su capacidad en la liga francesa y la Juventus es junto a la Roma, de los equipos femeniles que pelean los scudettos constantemente, por lo que haber dejado estas oportunidades no es poca cosa.

En síntesis