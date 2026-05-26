¿A dónde iría Alexia Putellas tras salir del Barcelona?

Este martes la histórica Alexia Putellas puso fin a su paso con el Barcelona, donde dejó 38 títulos en 14 temporadas con la escuadra blaugrana. Con un emotivo mensaje, la futbolista española le dijo adiós a la institución en la que abrió una brecha importante para las niñas y mujeres en el futbol para dar paso a otra etapa de su vida.

Publicidad

Después del metraje, el equipo compartió varias publicaciones agradeciéndole todo lo entregado a este conjunto que la vio crecer personal y profesionalmente y deseándole lo mejor en su siguiente camino. Alexia se despide no sólo con un gran palmarés, sino que la mejor futbolista además sale como agente libre de la institución.

¿Cuándo será su despedida?

El día de mañana, 27 de mayo se realizaría un homenaje a la futbolista que saldrá por la puerta grande del Camp Nou junto a todas las copas obtenidas. Aunque es una despedida poco esperada porque había la posibilidad de renovar, la delantera de 32 años sabe que aún le quedan algunos años en el alto nivel y quiere seguirlos aprovechando.

El mensaje de Alexia Putellas

De esta manera, habría tomado la decisión de salir de la plantilla y seguir su camino, aunque por el momento se rumora ya un posible destino: “Después de todo, ha llegado el momento de reconocer que lo he dado todo por estos colores, con una exigencia y obsesión diaria y constante durante 14 años. No me voy triste, sólo es una etapa que se acaba. Nací culé y moriré culé”, mencionó en su video.

Publicidad

Palmarés en el Barcelona Femenil

Se despide del equipo con los siguientes triunfos enumerados por el propio equipo:

Copa Catalunya 12/13

Copa 12/13

Lliga 12/13

Copa 13/14

Lliga 13/14

Copa Catalunya 14/15

Lliga 14/15

Copa Catalunya 15/16

Copa Catalunya 16/17

Copa 16/17

Copa Catalunya 17/18

Copa 17/18

Copa Catalunya 18/19

Copa Catalunya 19/20

Copa 19/20

Lliga 19/20

Supercopa 19/20

Copa 20/21

Lliga 20/21

Champions 20/21

Supercopa 21/22

Copa 21/22

Lliga 21/22

Supercopa 22/23

Lliga 22/23

Champions 22/23

Supercopa 23/24

Lliga 23/24

Copa 23/24

Champions 23/24

Supercopa 24/25

Copa 24/25

Lliga 24/25

Copa Catalunya 24/25

Supercopa 25/26

Lliga 25/26

Copa 25/26

Champions 25/26

¿A dónde jugaría Putellas?

De acuerdo con fuentes en España, el futuro de “La Reina” sería la Súperliga Femenina de Inglaterra (WSL) el destino de Putellas, ya que se rumora que el London City Lionesses sería uno de los clubes interesados en ella para competir en otra de las ligas que se encuentra en crecimiento, pero no disputaría Champions League de nueva cuenta.

¿Quién es el London City Lionesses?

Es un equipo creado en 2019 y disputa la Women’s Super League luego de su ascenso en 2025. En esta temporada quedaron en el lugar 6 con 22 puntos. Esta liga de Inglaterra se transmite en México a través de FOX, por lo que en caso de que la futbolista blaugrana se fuera a esta escuadra o a esta competencia serpia una forma de poder ver los partidos.

Publicidad

En síntesis