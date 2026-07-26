Conoce todos los detalles para el partido de hoy donde se definirá al Campeón de Campeonas.

Este domingo se llevará a cabo el Campeón de Campeonas Femenil 2026, donde conoceremos al conjunto de la Liga MX que levantará este trofeo. En esta ocasión los equipos que se enfrentan son el Club América, quienes acaban de conquistar el Clausura 2026, midiéndose ante Tigres que fueron las ganadoras del Apertura 2025.

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¿Cuándo y a qué hora es el Campeón de Campeonas?

El enfrentamiento de hoy domingo 26 de julio será en el Toyota Field en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Las jugadoras están citadas a las 18:30 horas para el calentamiento y el encuentro dará inicio a las 19:00 horas del centro de México. Este recinto alberga al conjunto de San Antonio FC, equipo profesional que participa en la USL.

¿Dónde ver el América Femenil vs Tigres?

Este partido tendrá muchas opciones para poder verse; en primera instancia estará la Liga MX Femenil a través de su cuenta oficial de YouTube; también podrá verse a través de Canal 9 en televisión abierta; o en televisión por cable en TUDN; en la plataforma de streaming de ViX Premium y finalmente en Layvtime por YouTube.

¿Cómo llega América y Tigres Femenil?

Para este duelo, Tigres llega ya con tres títulos de Campeón de Campeonas: en 2021, después de que obtuvieran el bicampeonato y se los dieron de manera directa; en 2023 precisamente quitándoselo a las Águilas; y en 2024 cuando le ganaron a Rayadas. En el caso de las azulcremas, no han podido llevarse un título como estos.

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Sin embargo, este último semestre ha sido mejor para el América, ya que consiguieron el título de la liga, más la Concacaf W Champions Cup, así como recibiendo los premios del Balón de Oro al mejor DT para Ángel Villacampa, así como a la mejor jugadora que fue Irene Guerrero. Mientras que las Amazonas no pudieron lograr alguno de ellos.

En síntesis