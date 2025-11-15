Las Semifinales de vuelta del Apertura 2025 están por disputarse y la afición comienza a hacerse presente en las redes sociales para proponer a sus favoritas. En esta ocasión el Club América Femenil se enfrentará a Chivas, la ventaja de 2-0 la tiene el equipo de Coapa; mientras que en otro duelo un empate a ceros entre Cruz Azul y Tigres mantiene muchas esperanzas de ver una Final inédita.

Si bien las Amazonas y las Águilas son las favoritas, lo que han hecho las Celestes en este torneo las pone en el radar de que puedan vencer a Tigres incluso en el Estadio Universitario, esto después de eliminar a las actuales campeonas, Pachuca. Las Chivas aunque no tienen todo perdido se enfrentan a probabilidades de jugar de visitantes y con desventaja en el marcador.

La idea de tener un Clásico Joven por primera vez en la historia de la Liga MX Femenil llama mucho la atención. Es por ello que se han planteado los escenario que tanto América como Cruz Azul Femenil necesitan para poder avanzar a la Final y jugar una Final totalmente en la Ciudad México, es decir, la ida y la vuelta en estadios de esta zona.

En el juego de La Máquina, las Celestes tienen que vencer a Tigres en el Estadio Universitario el día de mañana, el juego es a las 17:00 horas del centro de México; un empate y una derrota no les sirve, por lo que si quieren llegar a la Final tendrían que vencer a las Amazonas. Por su parte, América debe mantener el marcador, es decir, una victoria sobre Chivas mañana a las 19:00 horas en el Estadio Azulcrema para que se juegue el Clásico Joven en la Final.

En el caso de las Águilas, el hecho de quedar arriba en la tabla general les permite que un empate o una victoria les permita la clasificación a la Gran Final; aquí el único que tiene el camino más complicado es la escuadra celeste. Por el momento, con los resultados de la Semifinal de Ida la final podría ser Tigres vs América.

