Para este Apertura 2025 el Club América Femenil no pudo contar con Priscila Flor da Silva debido a una lesión, su recuperación se extendió y lamentablemente no ha podido ser ese refuerzo brasileño en el ataque que Ángel Villacampa esperaba para su equipo. Sin embargo, pese a mantenerse en la Liguilla de este torneo ya visualizan lo que se viene en el Clausura 2026.

El problema para el estratega español es que ha tenido muchas bajas por lesión y pese a que ahora están en la pelea por el título, la realidad es que la zona defensiva es una de las que más ha tenido problemas, por lo que enfrentar a rivales muy ofensivos ha representado una preocupación para los objetivos que se tienen trazados en la institución.

Ante esto, se estaría dando una solución por parte de la directiva de Claudia Carrión en conjunto con Luis Fuentes. De acuerdo con el medio brasileño Fut das Minas, corre el rumor de que la zaguera brasileña Isa Haas sería el refuerzo ideal que estarían buscando para el siguiente torneo con la idea de tener una buena defensa.

¿Quién es Isa Haas? Posible refuerzo del América Femenil

Isadora Haas Gehlen es una futbolista de 24 años que juega como defensa central en el Cruzeiro, equipo que se creó en el 2019 por petición de la Conmebol. Ha formado parte de la Selección Brasileña desde las categorías menores consiguiendo campeonatos con Sub 18 y Sub 17. Ha sido jugadora del Sevilla en España.

Es hermana del futbolista Duda, quien juega como lateral izquierdo, ambos con capacidades defensivas. En la Fecha FIFA del mes de octubre fue parte de la escuadra que se midió ante Inglaterra en un partido amistoso donde dieron el batacazo y vencieron a la escuadra europea, siendo su más reciente aparición en el futbol internacional.

En síntesis

El Club América Femenil no contó con la brasileña Priscila Flor da Silva en el Apertura 2025 debido a una lesión.

no contó con la brasileña en el Apertura debido a una lesión. El medio brasileño Fut das Minas reporta interés del América Femenil en la zaguera brasileña Isa Haas .

reporta interés del América Femenil en la zaguera brasileña . Isa Haas (24 años) es defensa central del Cruzeiro y ha formado parte de la Selección Brasileña desde categorías menores.

