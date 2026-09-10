Entérate todo lo que tienes que saber para no perderte un choque decisivo por la clasificación a octavos.

El Mundial Femenino Sub-20 2026 tiene preparada propuesta estupenda con un duelo de selecciones históricas que nadie querrá perderse. Este viernes, Argentina y México se medirán frente a frente por la jornada 3 del Grupo A, en un partido con muchísimo en juego. A continuación, repasa todos los detalles del choque internacional.

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¿Cómo llegan Argentina y México al juego del Mundial Femenino Sub-20 2026?

La ‘Albiceleste’ se coloca en la 2° posición del Grupo A, con 3 unidades en dos presentaciones, producto de una derrota (0-3 vs. Polonia) y una victoria (8-0 vs. Benín). Por su parte, el ‘Tri’ se encuentra en la 3° posición del Grupo A, con 1 punto de seis posibles, tras cosechar un empate (2-2 vs. Benín) y una derrota (1-2 vs. Polonia).

¿Qué pasa si México gana, empata o pierde con Argentina por el Mundial Femenino Sub-20 2026?

Si el ‘Tri’ derrota a la ‘Albiceleste’ este viernes, clasificará a los octavos de final como segunda del Grupo A. En caso de un empate entre ambas, México quedará tercera y deberá esperar a saber si puede clasificar como una de las mejores terceras. Si sufre una caída ante Argentina, entonces allí quedará eliminada del certamen automáticamente.

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs. México por el Mundial Femenino Sub-20 2026?

El partido Argentina vs. México se llevará a cabo este viernes 11 de septiembre, en el estadio Arena Katowice de Polonia, en el marco de la jornada 3 del Grupo A. El encuentro del Mundial Femenino Sub-20 2026 está programado para dar comienzo desde las 10.00 horas del Centro de México (13.00 hora Argentina).

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¿Dónde ver EN VIVO Argentina vs. México por el Mundial Femenino Sub-20 2026?

El partido Argentina vs. México se podrá seguir en territorio mexicano por televisión por las señales de Nu9ve (TV abierta) y de TUDN (cable). Además, también será transmitido en forma online por ViX Premium. En suelo argentino, mientras tanto, lo pasarán las pantallas de TV Pública, DSports, DGo, Paramount+ y Amazon Prime Video.

La tabla de posiciones EN VIVO del Grupo A del Mundial Femenino Sub-20 2026: