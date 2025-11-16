De nueva cuenta veremos al Club América y a Tigres disputar una Final de la Liga MX Femenil y es que este domingo el conjunto de las Amazonas terminó por eliminar a Cruz Azul, que aunque de manera polémica, la escuadra ya encontró un nuevo espacio en esta competencia para pelear contra las Águilas por un nuevo título en su historia.

Por su parte, las Águilas eliminaron a Chivas por una goleada, de esta manera ambas consiguieron su boleto a la Gran Final. El equipo de Ángel Villacampa suma otra vez una final en su historia con el club y esperan que en esta ocasión sí puedan conseguir el resultado que han estado esperando en cada una de esas que han disputado.

Ya con estos dos clubes clasificados lo que se viene es una gran fiesta para los dos conjuntos y es que ahora no se ha confirmado ningún horario oficial, pero ya hay indicios de cuándo se podría disputar y es que por primera vez las cosas en la Liga MX Femenil podrían cambiar y no veríamos una Final disputada en lunes, como se acostumbra.

¿Cuándo y dónde se juega el Tigres vs América Femenil?

Y es que de acuerdo con los acuerdos en Selección Mexicana Femenil las futbolistas tendrían que reportar el lunes 24 de noviembre, por lo que ahora se pretende que la Final de ida se juegue el miércoles 19 de noviembre y la vuelta el sábado 22 de noviembre, ya que el jueves 20 y el domingo 23 se disputaría el Play In en el futbol varonil.

Cabe mencionar que el primer partido será en el Estadio Ciudad de los Deportes, ya que el conjunto azulcrema quedó el tercer puesto de la tabla general; por lo que la Gran Final será en el Estadio Universitario por ser las líderes de la fase regular. Este lunes saldrían los horarios oficiales para saber si se confirman estos días y sobre todo conocer a qué hora se disputarán.

Por tanto, las transmisiones serían de esta manera: el primer partido que se juega en Ciudad de México se verá mediante las cuentas oficiales de la Liga MX Femenil; a través de Canal Nu9ve en televisión abierta y por ViX Premium; el segundo encuentro va por YouTube del equipo de Tigres, así como por la plataforma de Fox.

En síntesis

América Femenil y Tigres disputarán de nueva cuenta la Final de la Liga MX Femenil del Apertura 2025 .

y disputarán de nueva cuenta la de la Liga MX Femenil del Apertura . La Final de ida sería el miércoles 19 de noviembre en el Estadio Ciudad de los Deportes (América Femenil).

sería el en el (América Femenil). La Final de vuelta se jugaría el sábado 22 de noviembre en el Estadio Universitario (Tigres), líder de la fase regular.

se jugaría el en el (Tigres), líder de la fase regular. Las fechas cambiarían para que las jugadoras reporten con la Selección Mexicana Femenil el lunes 24 de noviembre.

