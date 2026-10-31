Bournemouth vs. Leeds: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 9 de la Premier League

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. El triunfazo ante el Manchester United le cambió el semblante al Bournemouth, que llega con la confianza por las nubes para medirse con un Leeds que no sabe lo que es ganar hace tres fechas.
Son dos equipos que se miran de reojo en la tabla y que necesitan los puntos para no quedar rezagados en la pelea por la mitad de arriba de la Premier League.
La actualidad de ambos equipos
El Bournemouth viene de dar un golpe grande goleando 3-0 de visitante al Manchester United, un resultado que corta una seguidilla irregular que incluía una derrota amarga por 5-1 ante el Chelsea. Con 9 puntos en 8 partidos, el equipo de la costa sur se mete en zona media de la tabla y llega envalentonado al duelo del Vitality Stadium.
El Leeds, en cambio, no logra encontrar el funcionamiento que mostró a comienzos de temporada. Empató sin goles en su visita al Sunderland y antes había igualado 1-1 de local frente al Manchester United, una racha de tres fechas sin conocer la victoria. Aun así está séptimo con 11 unidades, dos más que su rival de este sábado, y necesita cortar la racha de empates para no perderle pisada a la parte alta.
El historial entre Bournemouth y Leeds
El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Leeds, que ganó seis de los diez cruces disputados por apenas dos del Bournemouth, con dos empates en el medio. En goles también manda el conjunto inglés del norte, 21 contra 18.
Los últimos dos antecedentes terminaron en empate 2-2, el más reciente en abril de este año en Bournemouth. Antes de esa racha, el Leeds se había impuesto con comodidad por 4-1 en 2023.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|22/04/2026
|Bournemouth vs. Leeds
|2-2
|Premier League
|27/09/2025
|Leeds vs. Bournemouth
|2-2
|Premier League
|30/04/2023
|Bournemouth vs. Leeds
|4-1
|Premier League
|05/11/2022
|Leeds vs. Bournemouth
|4-3
|Premier League
|20/01/2015
|Leeds vs. Bournemouth
|1-0
|Championship
|16/09/2014
|Bournemouth vs. Leeds
|1-3
|Championship
|25/03/2014
|Bournemouth vs. Leeds
|4-1
|Championship
|01/10/2013
|Leeds vs. Bournemouth
|2-1
|Championship
|08/03/2008
|Leeds vs. Bournemouth
|2-0
|League One
|06/11/2007
|Bournemouth vs. Leeds
|1-3
|League One
Horario del partido
- México: 09:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One
- Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN
- Sudamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 06:30 hs
- Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 09:00 hs
- Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 11:30 hs
- Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 14:00 hs
- Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 10:30 hs
- Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre por la jornada 9 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por FOX One.
- Bournemouth suma 9 puntos en el torneo.
- Leeds suma 11 puntos en el torneo.