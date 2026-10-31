Bournemouth vs. Leeds: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 9 de la Premier League

Bournemouth y Leeds se enfrentan este sábado 31 de octubre, en el Vitality Stadium, por la jornada 9 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Bournemouth recibe a Leeds este sábado 31 de octubre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 9 de la Premier League, se disputará en el Vitality Stadium. El triunfazo ante el Manchester United le cambió el semblante al Bournemouth, que llega con la confianza por las nubes para medirse con un Leeds que no sabe lo que es ganar hace tres fechas.

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Son dos equipos que se miran de reojo en la tabla y que necesitan los puntos para no quedar rezagados en la pelea por la mitad de arriba de la Premier League.

La actualidad de ambos equipos

El Bournemouth viene de dar un golpe grande goleando 3-0 de visitante al Manchester United, un resultado que corta una seguidilla irregular que incluía una derrota amarga por 5-1 ante el Chelsea. Con 9 puntos en 8 partidos, el equipo de la costa sur se mete en zona media de la tabla y llega envalentonado al duelo del Vitality Stadium.

El Leeds, en cambio, no logra encontrar el funcionamiento que mostró a comienzos de temporada. Empató sin goles en su visita al Sunderland y antes había igualado 1-1 de local frente al Manchester United, una racha de tres fechas sin conocer la victoria. Aun así está séptimo con 11 unidades, dos más que su rival de este sábado, y necesita cortar la racha de empates para no perderle pisada a la parte alta.

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El historial entre Bournemouth y Leeds

El historial entre ambos tiene una diferencia clara a favor del Leeds, que ganó seis de los diez cruces disputados por apenas dos del Bournemouth, con dos empates en el medio. En goles también manda el conjunto inglés del norte, 21 contra 18.

Los últimos dos antecedentes terminaron en empate 2-2, el más reciente en abril de este año en Bournemouth. Antes de esa racha, el Leeds se había impuesto con comodidad por 4-1 en 2023.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 22/04/2026 Bournemouth vs. Leeds 2-2 Premier League 27/09/2025 Leeds vs. Bournemouth 2-2 Premier League 30/04/2023 Bournemouth vs. Leeds 4-1 Premier League 05/11/2022 Leeds vs. Bournemouth 4-3 Premier League 20/01/2015 Leeds vs. Bournemouth 1-0 Championship 16/09/2014 Bournemouth vs. Leeds 1-3 Championship 25/03/2014 Bournemouth vs. Leeds 4-1 Championship 01/10/2013 Leeds vs. Bournemouth 2-1 Championship 08/03/2008 Leeds vs. Bournemouth 2-0 League One 06/11/2007 Bournemouth vs. Leeds 1-3 League One

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Horario del partido

México: 09:00 hs

Por dónde ver el partido

México: FOX One

FOX One Estados Unidos: Fubo, Peacock, NBCSN

Fubo, Peacock, NBCSN Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Chelsea vs. Manchester United — sábado 31 de octubre, 06:30 hs

Man City vs. Brighton — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Hull vs. Ipswich Town — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Coventry vs. Sunderland — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Brentford vs. Nottingham Forest — sábado 31 de octubre, 09:00 hs

Tottenham vs. Crystal Palace — sábado 31 de octubre, 11:30 hs

Aston Villa vs. Fulham — sábado 31 de octubre, 14:00 hs

Liverpool vs. Arsenal — domingo 1 de noviembre, 10:30 hs

Newcastle vs. Everton — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs

En síntesis