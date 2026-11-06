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Premier League

Everton vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 10 de la Premier League

Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton vs. Coventry, Premier League
Everton vs. Coventry, Premier League

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. El Everton llega envalentonado tras cortar una mala racha con un triunfo afuera, y en casa quiere confirmar que está para pelear arriba de la tabla. Enfrente aparece un Coventry que todavía no termina de asentarse en la categoría.

No es una final, pero para el Everton es una chance concreta de meterse en zona de Europa, mientras que el Coventry necesita puntos para empezar a despegarse de la parte baja.

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La actualidad de ambos equipos

El Everton viene de ganarle a Newcastle de visitante y cortó así una seguidilla de dos derrotas, ante Arsenal y Chelsea, que lo habían hecho retroceder en las sensaciones. Está séptimo con 13 puntos en nueve fechas, una ubicación que lo deja a tiro de los puestos europeos si logra sostener el nivel en su estadio.

El Coventry llega con ánimo mixto: goleó 3-1 a Sunderland de local en su última presentación, aunque antes había encadenado caídas ante Fulham y Tottenham. Marcha 16° con 9 unidades, en una zona incómoda que lo obliga a sumar lejos de casa si quiere alejarse de los puestos de descenso.

El historial entre Everton y Coventry

El historial entre ambos tiene 70 antecedentes y favorece al Everton, que ganó 28 veces por 22 del Coventry, con 20 empates de por medio. En las últimas citas, sin embargo, el equipo inglés de los Sky Blues se quedó con el resultado más reciente, una goleada 3-0 en 2024, luego de un empate 2-2 en 2009. Antes de eso hubo paridad total, con victorias repartidas de ambos lados en encuentros ajustados.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
30/07/2024Coventry vs. Everton3-0Club Friendlies
02/08/2009Coventry vs. Everton2-2Club Friendlies
20/01/2001Coventry vs. Everton1-3Premier League
26/12/2000Everton vs. Coventry1-2Premier League
15/03/2000Coventry vs. Everton1-0Premier League
02/10/1999Everton vs. Coventry1-1Premier League
11/04/1999Everton vs. Coventry2-0Premier League
15/11/1998Coventry vs. Everton3-0Premier League
10/05/1998Everton vs. Coventry1-1Premier League
25/10/1997Coventry vs. Everton0-0Premier League

Horario del partido

  • México: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

  • México: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Max
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 06:30 hs
  • Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 09:00 hs
  • Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 09:00 hs
  • Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 11:30 hs
  • Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
  • Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs

En síntesis

  • Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Everton suma 13 puntos en el torneo.
  • Coventry suma 9 puntos en el torneo.
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