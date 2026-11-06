Everton vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 10 de la Premier League

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. El Everton llega envalentonado tras cortar una mala racha con un triunfo afuera, y en casa quiere confirmar que está para pelear arriba de la tabla. Enfrente aparece un Coventry que todavía no termina de asentarse en la categoría.
No es una final, pero para el Everton es una chance concreta de meterse en zona de Europa, mientras que el Coventry necesita puntos para empezar a despegarse de la parte baja.
La actualidad de ambos equipos
El Everton viene de ganarle a Newcastle de visitante y cortó así una seguidilla de dos derrotas, ante Arsenal y Chelsea, que lo habían hecho retroceder en las sensaciones. Está séptimo con 13 puntos en nueve fechas, una ubicación que lo deja a tiro de los puestos europeos si logra sostener el nivel en su estadio.
El Coventry llega con ánimo mixto: goleó 3-1 a Sunderland de local en su última presentación, aunque antes había encadenado caídas ante Fulham y Tottenham. Marcha 16° con 9 unidades, en una zona incómoda que lo obliga a sumar lejos de casa si quiere alejarse de los puestos de descenso.
El historial entre Everton y Coventry
El historial entre ambos tiene 70 antecedentes y favorece al Everton, que ganó 28 veces por 22 del Coventry, con 20 empates de por medio. En las últimas citas, sin embargo, el equipo inglés de los Sky Blues se quedó con el resultado más reciente, una goleada 3-0 en 2024, luego de un empate 2-2 en 2009. Antes de eso hubo paridad total, con victorias repartidas de ambos lados en encuentros ajustados.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|30/07/2024
|Coventry vs. Everton
|3-0
|Club Friendlies
|02/08/2009
|Coventry vs. Everton
|2-2
|Club Friendlies
|20/01/2001
|Coventry vs. Everton
|1-3
|Premier League
|26/12/2000
|Everton vs. Coventry
|1-2
|Premier League
|15/03/2000
|Coventry vs. Everton
|1-0
|Premier League
|02/10/1999
|Everton vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|11/04/1999
|Everton vs. Coventry
|2-0
|Premier League
|15/11/1998
|Coventry vs. Everton
|3-0
|Premier League
|10/05/1998
|Everton vs. Coventry
|1-1
|Premier League
|25/10/1997
|Coventry vs. Everton
|0-0
|Premier League
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Centroamérica: Max
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 06:30 hs
- Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 09:00 hs
- Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 09:00 hs
- Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 11:30 hs
- Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs
En síntesis
- Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 10 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Everton suma 13 puntos en el torneo.
- Coventry suma 9 puntos en el torneo.