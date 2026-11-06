Everton vs. Coventry: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 10 de la Premier League

Everton y Coventry se enfrentan este viernes 6 de noviembre, en el Hill Dickinson Stadium, por la jornada 10 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. El Everton llega envalentonado tras cortar una mala racha con un triunfo afuera, y en casa quiere confirmar que está para pelear arriba de la tabla. Enfrente aparece un Coventry que todavía no termina de asentarse en la categoría.

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No es una final, pero para el Everton es una chance concreta de meterse en zona de Europa, mientras que el Coventry necesita puntos para empezar a despegarse de la parte baja.

La actualidad de ambos equipos

El Everton viene de ganarle a Newcastle de visitante y cortó así una seguidilla de dos derrotas, ante Arsenal y Chelsea, que lo habían hecho retroceder en las sensaciones. Está séptimo con 13 puntos en nueve fechas, una ubicación que lo deja a tiro de los puestos europeos si logra sostener el nivel en su estadio.

El Coventry llega con ánimo mixto: goleó 3-1 a Sunderland de local en su última presentación, aunque antes había encadenado caídas ante Fulham y Tottenham. Marcha 16° con 9 unidades, en una zona incómoda que lo obliga a sumar lejos de casa si quiere alejarse de los puestos de descenso.

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El historial entre Everton y Coventry

El historial entre ambos tiene 70 antecedentes y favorece al Everton, que ganó 28 veces por 22 del Coventry, con 20 empates de por medio. En las últimas citas, sin embargo, el equipo inglés de los Sky Blues se quedó con el resultado más reciente, una goleada 3-0 en 2024, luego de un empate 2-2 en 2009. Antes de eso hubo paridad total, con victorias repartidas de ambos lados en encuentros ajustados.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 30/07/2024 Coventry vs. Everton 3-0 Club Friendlies 02/08/2009 Coventry vs. Everton 2-2 Club Friendlies 20/01/2001 Coventry vs. Everton 1-3 Premier League 26/12/2000 Everton vs. Coventry 1-2 Premier League 15/03/2000 Coventry vs. Everton 1-0 Premier League 02/10/1999 Everton vs. Coventry 1-1 Premier League 11/04/1999 Everton vs. Coventry 2-0 Premier League 15/11/1998 Coventry vs. Everton 3-0 Premier League 10/05/1998 Everton vs. Coventry 1-1 Premier League 25/10/1997 Coventry vs. Everton 0-0 Premier League

Horario del partido

México: 14:00 hs

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Por dónde ver el partido

México: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Max

Max España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Leeds vs. Tottenham — sábado 7 de noviembre, 06:30 hs

Fulham vs. Newcastle — sábado 7 de noviembre, 09:00 hs

Arsenal vs. Hull — sábado 7 de noviembre, 09:00 hs

Nottingham Forest vs. Man City — sábado 7 de noviembre, 11:30 hs

Sunderland vs. Chelsea — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Ipswich Town vs. Bournemouth — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Liverpool — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Brighton vs. Brentford — domingo 8 de noviembre, 08:00 hs

Manchester United vs. Aston Villa — domingo 8 de noviembre, 10:30 hs

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En síntesis