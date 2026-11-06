Alineaciones de Everton y Coventry por la Premier League: formaciones probables

Everton recibe a Coventry este viernes 6 de noviembre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 10 de la Premier League, se disputará en el Hill Dickinson Stadium. Everton viene de ganarle 1-0 a Newcastle y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Coventry viene de ganarle 3-1 a Sunderland y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Everton y Coventry
Everton (4-2-3-1): Jordan Pickford, Jake O'Brien, James Tarkowski, Jarrad Branthwaite, Vitaliy Mykolenko, Harrison Armstrong, Kiernan Dewsbury-Hall, James Garner, Merlin Röhl, Thierno Barry, Tyrique George. DT: David Moyes.
Coventry (4-2-3-1): Carl Rushworth, Milan Van Ewijk, Stephen Mfuni, Ethan Pinnock, Jay DaSilva, Victor Torp, Jack Rudoni, Caleb Yirenkyi, Tatsuhiro Sakamoto, Taiwo Awoniyi, Yann Gboho. DT: Frank Lampard.
Bajas y ausentes de Everton y Coventry
Everton:
- Jack Grealish (enfermedad)
- Lucas Soto (expulsión)
Coventry:
- Bobby Thomas (lesión en la pierna)
- Josh Eccles (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
- Haji Wright (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)
La previa de Everton y Coventry: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 6 de noviembre
- Hora: 14:00 (hora de México)
- Estadio: Hill Dickinson Stadium
- Historial: 70 cruces — Everton ganó 28, Coventry ganó 22 y empataron 20
- Último antecedente: 30/07/2024: Coventry 3-0 Everton
- Próximo partido de Everton: vs. Brentford, lunes 23 de noviembre
- Próximo partido de Coventry: vs. Crystal Palace, sábado 21 de noviembre