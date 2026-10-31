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Alineaciones de Coventry y Sunderland por la Premier League: formaciones probables

Coventry y Sunderland se enfrentan este sábado 31 de octubre por la Premier League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Coventry vs. Sunderland, Premier League
Coventry vs. Sunderland, Premier League

Coventry recibe a Sunderland este sábado 31 de octubre desde las 09:00 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la Premier League. Coventry viene de caer 0-1 ante Fulham y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Sunderland viene de empatar 0-0 con Leeds y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Coventry y Sunderland

Coventry (4-2-3-1): Carl Rushworth, Milan Van Ewijk, Stephen Mfuni, Ethan Pinnock, Jay DaSilva, Matt Grimes, Jack Rudoni, Caleb Yirenkyi, Tatsuhiro Sakamoto, Taiwo Awoniyi, Brandon Thomas-Asante. DT: Frank Lampard.

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Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs, Trai Hume, Luke O'Nien, Nordi Mukiele, Reinildo Mandava, Granit Xhaka, Enzo Le Fée, Noah Sadiki, Chris Rigg, Brian Brobbey, Nilson Angulo. DT: Régis Le Bris.

Bajas y ausentes de Coventry y Sunderland

Coventry:

  • Bobby Thomas (lesión en la pierna)
  • Josh Eccles (golpe; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Luke Woolfenden (lesión de rodilla; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Aurèle Amenda (lesión en el gemelo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Haji Wright (lesión muscular; vuelve a principios de noviembre de 2026)

Sunderland:

  • Daniel Ballard (lesión isquiotibial; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Wilson Isidor (golpe)
  • Romaine Mundle (lesión de rodilla; vuelve a principios de enero de 2027)

La previa de Coventry y Sunderland: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 31 de octubre
  • Hora: 09:00 (hora de México)
  • Historial: 44 cruces — Coventry ganó 15, Sunderland ganó 11 y empataron 18
  • Último antecedente: 13/05/2025: Sunderland 1-1 Coventry
  • Próximo partido de Coventry: vs. Everton, viernes 6 de noviembre
  • Próximo partido de Sunderland: vs. Chelsea, domingo 8 de noviembre
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