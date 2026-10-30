Villarreal vs. Espanyol en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 11 de la LaLiga

Villarreal recibe a Espanyol este viernes 30 de octubre desde las 14:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El Villarreal quiere meterse en la pelea por los puestos de arriba y necesita estirar su buen momento como local. El Espanyol, en cambio, llega urgido de puntos para despegarse de la zona baja.
Son dos realidades opuestas que se cruzan en la Ceramica: uno quiere consolidarse entre los mejores y el otro necesita frenar la caída antes de que la tabla se le complique más.
La actualidad de ambos equipos
El Villarreal viene de un triunfo clave como visitante ante Valencia, que cortó una racha floja y le devolvió algo de confianza. Antes había empatado sin goles de local ante Elche y caído frente al Real Madrid, así que el equipo alterna rachas buenas con tropiezos puntuales. Con 12 puntos en diez fechas, está en la mitad de la tabla y una victoria lo acercaría a la zona de competencias internacionales.
El Espanyol no logra encontrar continuidad y los números lo muestran: perdió sus últimos dos compromisos, ante Racing de Santander y Atlético de Madrid, y antes había igualado con Málaga. Está 18° con 8 puntos y necesita un resultado positivo para no quedar más comprometido en la pelea por el descenso.
El historial entre Villarreal y Espanyol
El historial favorece claramente al Villarreal, que ganó 21 de los 50 cruces frente a los 8 del Espanyol, con 21 empates de por medio. La diferencia de gol también es contundente: 73 a 46 a favor del conjunto amarillo.
En los enfrentamientos más recientes esa tendencia se mantiene. El último antecedente terminó 4-1 para Villarreal y, salvo un par de resultados ajustados, el equipo catalán no logró sostener la paridad en los últimos encuentros.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|09/02/2026
|Villarreal vs. Espanyol
|4-1
|Primera División
|08/11/2025
|Espanyol vs. Villarreal
|0-2
|Primera División
|27/04/2025
|Villarreal vs. Espanyol
|1-0
|Primera División
|26/09/2024
|Espanyol vs. Villarreal
|1-2
|Primera División
|27/04/2023
|Villarreal vs. Espanyol
|4-2
|Primera División
|09/11/2022
|Espanyol vs. Villarreal
|0-1
|Primera División
|27/02/2022
|Villarreal vs. Espanyol
|5-1
|Primera División
|21/08/2021
|Espanyol vs. Villarreal
|0-0
|Primera División
|19/01/2020
|Villarreal vs. Espanyol
|1-2
|Primera División
|20/10/2019
|Espanyol vs. Villarreal
|0-1
|Primera División
Horario del partido
- México: 14:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports, DGO
- Chile: DIRECTV Sports, DGO
- Perú: DIRECTV Sports, DGO
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports, DGO
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, inter
- Centroamérica: ViX, Sky Sports
- España: Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Levante vs. Atlético de Madrid — sábado 31 de octubre, 07:00 hs
- Rayo Vallecano vs. Celta — sábado 31 de octubre, 09:15 hs
- Betis vs. Málaga — sábado 31 de octubre, 11:30 hs
- Barcelona vs. Alavés — sábado 31 de octubre, 14:00 hs
- Getafe vs. Sevilla — domingo 1 de noviembre, 07:00 hs
- Racing de Santander vs. Real Madrid — domingo 1 de noviembre, 09:15 hs
- Elche vs. Valencia — domingo 1 de noviembre, 11:30 hs
- Athletic Bilbao vs. Real Sociedad — domingo 1 de noviembre, 14:00 hs
- Deportivo La Coruña vs. Osasuna — lunes 2 de noviembre, 14:00 hs
En síntesis
- Villarreal y Espanyol se enfrentan este viernes 30 de octubre por la jornada 11 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Villarreal suma 12 puntos en el torneo.
- Espanyol suma 8 puntos en el torneo.