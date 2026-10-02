Alineaciones de Finlandia y Albania por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Finlandia vs. Albania este sábado 3 de octubre desde las 07:00 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Finlandia y Albania
Finlandia viene de empatar 0-0 con Bielorrusia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Albania viene de ganarle 3-0 a San Marino y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Finlandia y Albania
Finlandia (4-4-2): Lukáš Hrádecký, Juho Lahteenmaki, Tony Miettinen, Ville Koski, Adam Stahl, Adam Markhiev, Kaan Kairinen, Glen Kamara, Leo Walta, Joel Pohjanpalo, Topi Keskinen. DT: Jacob Friis.
Albania (4-3-3): Alen Sherri, Mario Mitaj, Berat Djimsiti, Ardian Ismajli, Samuele Sina, Kristjan Asllani, Juljan Shehu, Anis Mehmeti, Ernest Muçi, Rey Manaj, Myrto Uzuni.
Suplentes de Finlandia: Matti Peltola, Samuli Miettinen, Santeri Vaananen, Robin Lod, Adrian Svanback, Viljami Sinisalo, Leo Vaisanen, Anssi Suhonen, Ryan Mahuta, Benjamin Kallman, Daniel Hakans, Lucas Bergstrom.
Suplentes de Albania: Etrit Berisha, Elseid Hysaj, Klevi Qefalija, Luis Hasa, Cristian Shpendi, Marash Kumbulla, Taulant Seferi, Mirlind Daku, Ylber Ramadani, Arbër Hoxha, Stavros Pilios, Mario Dajsinani.
La previa de Finlandia y Albania: todo lo que hay que saber
- Día: sábado 3 de octubre
- Hora: 07:00 (hora de México)
- Historial: 7 cruces — Finlandia ganó 4, Albania ganó 2 y empataron 1
- Último antecedente: 06/01/2002: Albania 1-1 Finlandia
- Próximo partido de Finlandia: vs. Bielorrusia, martes 6 de octubre
- Próximo partido de Albania: vs. San Marino, martes 6 de octubre