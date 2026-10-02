Finlandia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Finlandia y Albania se cruzan el sábado 3 de octubre con el invicto como principal argumento de ambos en esta Liga de Naciones. Los dos llegan con seis unidades en juego sobre dos fechas y la tabla todavía los puede acomodar bastante arriba del grupo.
No es una final, pero en la fase de grupos cada punto pesa para pelear el primer lugar y evitar quedar atado a los repechajes. Un triunfo en este duelo directo deja a cualquiera de los dos con chances concretas de meterse en la pelea por la cima.
Horario del partido
- México: 07:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fox Sports 2, Fubo, ViX, FOX One
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
- Chile: Disney+ Premium
- Perú: Disney+ Premium
- Ecuador: Disney+ Premium
- Colombia: Disney+ Premium
- Venezuela: Disney+ Premium
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
La actualidad de ambos equipos
Finlandia viene de un empate sin goles como local ante Bielorrusia, resultado que cortó el envión que traía tras golear 7-0 a San Marino de visitante. Esa goleada le sirvió para sumar y hoy marcha en la mitad de la tabla con 4 puntos en dos presentaciones, en un grupo donde todavía se define bastante.
Albania, en cambio, llega entonado: ganó los dos partidos que jugó, el último 3-0 como visitante frente a San Marino y antes había superado 2-0 a Bielorrusia de local. Con 6 puntos de 6 posibles, se ubica quinta entre 54 selecciones y necesita sostener ese nivel para no perder pisada en la parte alta de la tabla.
El historial entre Finlandia y Albania
El historial entre ambos tiene siete antecedentes y una ligera ventaja para Finlandia, que ganó cuatro, perdió dos y empató uno, con 8 goles a favor contra 6 de Albania. El duelo más reciente fue en 2002, cuando Albania empató 1-1 como local, y antes de eso Finlandia se había impuesto 2-0 también en suelo albanés. No se enfrentan hace más de dos décadas, así que el que gane el sábado le pondrá un capítulo nuevo a una rivalidad bastante dormida.
Últimos 7 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/01/2002
|Albania vs. Finlandia
|1-1
|Friendlies
|01/09/2001
|Albania vs. Finlandia
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/2000
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|02/09/1981
|Finlandia vs. Albania
|2-1
|UEFA World Cup Qualifiers
|03/09/1980
|Albania vs. Finlandia
|2-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/10/1973
|Albania vs. Finlandia
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|21/06/1972
|Finlandia vs. Albania
|1-0
|UEFA World Cup Qualifiers
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs
- Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 10:00 hs
- Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 10:00 hs
- Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
- Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
- Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
- Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
- Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
En síntesis
- Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
- Finlandia suma 4 puntos en el torneo.
- Albania suma 6 puntos tras vencer a San Marino y Bielorrusia.