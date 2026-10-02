Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga de Naciones

Finlandia vs. Albania en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Finland vs. Albania, Liga de Naciones
Finland vs. Albania, Liga de Naciones

Finlandia y Albania se cruzan el sábado 3 de octubre con el invicto como principal argumento de ambos en esta Liga de Naciones. Los dos llegan con seis unidades en juego sobre dos fechas y la tabla todavía los puede acomodar bastante arriba del grupo.

No es una final, pero en la fase de grupos cada punto pesa para pelear el primer lugar y evitar quedar atado a los repechajes. Un triunfo en este duelo directo deja a cualquiera de los dos con chances concretas de meterse en la pelea por la cima.

+ Seguinos en

Horario del partido

  • México: 07:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Finlandia viene de un empate sin goles como local ante Bielorrusia, resultado que cortó el envión que traía tras golear 7-0 a San Marino de visitante. Esa goleada le sirvió para sumar y hoy marcha en la mitad de la tabla con 4 puntos en dos presentaciones, en un grupo donde todavía se define bastante.

Albania, en cambio, llega entonado: ganó los dos partidos que jugó, el último 3-0 como visitante frente a San Marino y antes había superado 2-0 a Bielorrusia de local. Con 6 puntos de 6 posibles, se ubica quinta entre 54 selecciones y necesita sostener ese nivel para no perder pisada en la parte alta de la tabla.

El historial entre Finlandia y Albania

El historial entre ambos tiene siete antecedentes y una ligera ventaja para Finlandia, que ganó cuatro, perdió dos y empató uno, con 8 goles a favor contra 6 de Albania. El duelo más reciente fue en 2002, cuando Albania empató 1-1 como local, y antes de eso Finlandia se había impuesto 2-0 también en suelo albanés. No se enfrentan hace más de dos décadas, así que el que gane el sábado le pondrá un capítulo nuevo a una rivalidad bastante dormida.

Últimos 7 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
06/01/2002Albania vs. Finlandia1-1Friendlies
01/09/2001Albania vs. Finlandia0-2UEFA World Cup Qualifiers
02/09/2000Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
02/09/1981Finlandia vs. Albania2-1UEFA World Cup Qualifiers
03/09/1980Albania vs. Finlandia2-0UEFA World Cup Qualifiers
10/10/1973Albania vs. Finlandia1-0UEFA World Cup Qualifiers
21/06/1972Finlandia vs. Albania1-0UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Kazajistán vs. Moldavia — viernes 2 de octubre, 08:00 hs
  • Letonia vs. Montenegro — viernes 2 de octubre, 10:00 hs
  • Chipre vs. Armenia — viernes 2 de octubre, 10:00 hs
  • Islas Feroe vs. Eslovaquia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Suecia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Polonia vs. Rumania — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Irlanda del Norte — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Hungría vs. Georgia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Bélgica vs. Turquía — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Italia — viernes 2 de octubre, 12:45 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Suiza vs. Eslovenia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs

En síntesis

  • Finlandia y Albania se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Finlandia suma 4 puntos en el torneo.
  • Albania suma 6 puntos tras vencer a San Marino y Bielorrusia.
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones