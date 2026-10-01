Alineaciones de Francia e Italia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Francia vs. Italia este viernes 2 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Francia e Italia
Francia viene de ganarle 1-0 a Bélgica y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Italia viene de ganarle 4-1 a Turquía y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Francia e Italia
Francia (4-3-3): Mike Maignan, Andy Diouf, Maxence Lacroix, Jérémy Jacquet, Pierre Kalulu, Lucas Da Cunha, Eduardo Camavinga, Maghnes Akliouche, Desire Doue, Estéban Lepaul, Michael Olise.
Italia (4-3-3): Gianluigi Donnarumma, Matteo Ruggeri, Alessandro Bastoni, Giorgio Scalvini, Michael Kayode, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Davide Frattesi, Sebastiano Esposito, Francesco Pio Esposito, Nicolò Cambiaghi.
Suplentes de Francia: Guillaume Restes, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Jules Kounde, Ousmane Dembele, Manu Kone, Rayan Cherki, Bradley Barcola, Adrien Rabiot, Leny Yoro, Jean Butez.
Suplentes de Italia: Giacomo Raspadori, Alessandro Gianni Romano, Riccardo Calafiori, Moise Kean, Gianluca Scamacca, Marco Carnesecchi, Rolando Mandragora, Guglielmo Vicario, Issa Doumbia, Antonio Vergara, Daniele Ghilardi, Giovanni Di Lorenzo.
La previa de Francia e Italia: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 2 de octubre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 41 cruces — Francia ganó 13, Italia ganó 20 y empataron 10
- Último antecedente: 17/11/2024: Italia 1-3 Francia
- Próximo partido de Francia: vs. Bélgica, lunes 5 de octubre
- Próximo partido de Italia: vs. Turquía, lunes 5 de octubre