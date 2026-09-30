Alineaciones de Grecia y Países Bajos por la Liga de Naciones: formaciones probables

Se viene Grecia vs. Países Bajos este jueves 1 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Grecia y Países Bajos
Grecia viene de ganarle 1-0 a Alemania y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.
Países Bajos viene de ganarle 2-1 a Serbia y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Grecia y Países Bajos
Grecia (4-4-2): Konstantinos Tzolakis, Kostas Tsimikas, Konstantinos Mavropanos, Panagiotis Retsos, Georgios Vagiannidis, Christos Tzolis, Christos Zafeiris, Thanasis Androutsos, Konstantinos Karetsas, Andrews Tetteh, Vangelis Pavlidis. DT: Ivan Jovanović.
Países Bajos (4-3-3): Bart Verbruggen, Micky van de Ven, Virgil Van Dijk, Denzel Dumfries, Nathan Ake, Tijjani Reijnders, Joey Veerman, Ryan Gravenberch, Ruben van Bommel, Mexx Meerdink, Crysencio Summerville.
Suplentes de Grecia: Odysseas Vlachodimos, Andreas Ntoi, Dimitrios Kourbelis, Giorgos Masouras, Fotis Ioannidis, Anastasios Douvikas, Charalampos Kostoulas, Christos Mandas, Manolis Saliakas, Giannis Michailidis, Georgios Kyriakopoulos, Christos Mouzakitis.
Suplentes de Países Bajos: Jan-Paul van Hecke, Jurrien Timber, Jorrel Hato, Joshua Zirkzee, Noa Lang, Kenneth Taylor, Robin Roefs, Guus Til, Quinten Timber, Teun Koopmeiners, Mark Flekken.
La previa de Grecia y Países Bajos: todo lo que hay que saber
- Día: jueves 1 de octubre
- Hora: 12:45 (hora de México)
- Historial: 11 cruces — Grecia ganó 1, Países Bajos ganó 9 y empataron 1
- Último antecedente: 16/10/2023: Grecia 0-1 Países Bajos
- Próximo partido de Grecia: vs. Alemania, domingo 4 de octubre
- Próximo partido de Países Bajos: vs. Serbia, domingo 4 de octubre