Dónde ver EN VIVO Serbia vs. Países Bajos por la fecha 2 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Serbia y Países Bajos se enfrentan este domingo 27 de septiembre, por la fecha 2 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Serbia necesita reaccionar rápido y el domingo 27 de septiembre tiene la chance de hacerlo ante Países Bajos, con el golpe de la primera fecha todavía fresco.

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Ninguno de los dos arrancó como esperaba en esta Liga de Naciones, así que el partido sirve para acomodar las cuentas antes de que la tabla empiece a pesar en serio.

Horario del partido

México: 10:00 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

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La actualidad de ambos equipos

Serbia llega golpeada después de perder 1-2 de local frente a Grecia, un resultado que la dejó sin puntos en el arranque y con la necesidad urgente de sumar para no quedar relegada en el grupo.

Países Bajos, en cambio, rescató un empate 1-1 ante Alemania jugando de local, algo que no lo deja del todo conforme pero le permite llegar con algo más de tranquilidad. Es el favorito para este cruce y la idea es confirmarlo con una victoria que lo acerque a la parte alta de la zona.

El historial entre Serbia y Países Bajos

El historial entre ambos es mínimo: apenas un antecedente registrado, con triunfo neerlandés por 1-0 en 2006. No hay margen para hablar de paridad ni de dominio histórico, pero ese único dato deja a Países Bajos con el precedente a favor.

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Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 11/06/2006 Serbia vs. Países Bajos 0-1 FIFA World Cup

Tabla de posiciones

# Equipo PJ G E P GF GC DIF Pts 1 Finlandia 1 1 0 0 7 0 +7 3 2 Suiza 1 1 0 0 3 0 +3 3 3 Austria 1 1 0 0 3 1 +2 3 4 Eslovaquia 1 1 0 0 2 0 +2 3 5 Albania 1 1 0 0 2 0 +2 3 6 Bélgica 1 1 0 0 2 0 +2 3 7 Armenia 1 1 0 0 2 0 +2 3 8 Lituania 1 1 0 0 2 0 +2 3 9 España 1 1 0 0 3 2 +1 3 10 Noruega 1 1 0 0 3 2 +1 3 11 Croacia 1 1 0 0 2 1 +1 3 12 Luxemburgo 1 1 0 0 2 1 +1 3 13 Suecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 14 Montenegro 1 1 0 0 2 1 +1 3 15 Malta 1 1 0 0 2 1 +1 3 16 Grecia 1 1 0 0 2 1 +1 3 17 Francia 1 1 0 0 1 0 +1 3 18 Ucrania 1 1 0 0 1 0 +1 3 19 Irlanda del Norte 1 1 0 0 1 0 +1 3 20 Kosovo 1 1 0 0 1 0 +1 3 21 Portugal 1 1 0 0 1 0 +1 3 22 Islandia 1 0 1 0 1 1 +0 1 23 Estonia 1 0 1 0 1 1 +0 1 24 Islas Feroe 1 0 1 0 1 1 +0 1 25 Kazajistán 1 0 1 0 1 1 +0 1 26 Países Bajos 1 0 1 0 1 1 +0 1 27 Alemania 1 0 1 0 1 1 +0 1 28 Eslovenia 1 0 1 0 0 0 +0 1 29 Escocia 1 0 1 0 0 0 +0 1 30 Polonia 1 0 1 0 0 0 +0 1 31 Bosnia y Herzegovina 1 0 1 0 0 0 +0 1 32 Inglaterra 1 0 0 1 2 3 -1 0 33 Dinamarca 1 0 0 1 2 3 -1 0 34 República Checa 1 0 0 1 1 2 -1 0 35 Bulgaria 1 0 0 1 1 2 -1 0 36 Rumania 1 0 0 1 1 2 -1 0 37 Chipre 1 0 0 1 1 2 -1 0 38 Andorra 1 0 0 1 1 2 -1 0 39 Serbia 1 0 0 1 1 2 -1 0 40 Turquía 1 0 0 1 0 1 -1 0 41 Hungría 1 0 0 1 0 1 -1 0 42 Georgia 1 0 0 1 0 1 -1 0 43 Irlanda 1 0 0 1 0 1 -1 0 44 Gales 1 0 0 1 0 1 -1 0 45 Israel 1 0 0 1 1 3 -2 0 46 Moldavia 1 0 0 1 0 2 -2 0 47 Bielorrusia 1 0 0 1 0 2 -2 0 48 Italia 1 0 0 1 0 2 -2 0 49 Letonia 1 0 0 1 0 2 -2 0 50 Liechtenstein 1 0 0 1 0 2 -2 0 51 Macedonia del Norte 1 0 0 1 0 3 -3 0 52 San Marino 1 0 0 1 0 7 -7 0

Tabla actualizada al 26 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.

Todos los partidos de la fecha

Lituania vs. Azerbaiyán — domingo 27 de septiembre, 07:00 hs

Gibraltar vs. Andorra — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Austria vs. Kosovo — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Dinamarca vs. Gales — domingo 27 de septiembre, 10:00 hs

Israel vs. Irlanda — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

Alemania vs. Grecia — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Portugal — domingo 27 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Montenegro — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Ucrania — lunes 28 de septiembre, 10:00 hs

Letonia vs. Chipre — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Rumania vs. Bosnia y Herzegovina — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Polonia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Irlanda del Norte vs. Hungría — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Italia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Bélgica vs. Francia — lunes 28 de septiembre, 12:45 hs

Luxemburgo vs. Islandia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Bulgaria vs. Estonia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Eslovaquia vs. Kazajistán — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Moldavia vs. Islas Feroe — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Albania — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Finlandia vs. Bielorrusia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Macedonia del Norte — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

Escocia vs. Suiza — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

España vs. Croacia — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Inglaterra — martes 29 de septiembre, 12:45 hs

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En síntesis