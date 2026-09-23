Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Alemania por la fecha 1 de la Liga de Naciones: TV y streaming online

Países Bajos y Alemania se enfrentan este jueves 24 de septiembre, por la fecha 1 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Países Bajos y Alemania abren su participación en la Liga de Naciones este jueves 24 de septiembre, con la etiqueta de clásico europeo que nunca pierde intensidad.

Publicidad

Es la primera fecha del certamen y ninguno de los dos quiere arrancar perdiendo terreno. Más allá de la tabla, el prestigio de este cruce alcanza para llenar el estadio y captar la atención de medio continente.

Horario del partido

México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports, Sky+, izzi

Publicidad

La actualidad de ambos equipos

Países Bajos llega con la ambición de siempre en estos duelos: medirse con Alemania es, para el neerlandés, una forma de tomarle el pulso a su propio nivel antes de que el torneo avance. El anfitrión sabe que un buen arranque en la Liga de Naciones puede marcar el tono de todo su proceso.

Alemania, por su parte, llega a este inicio de competencia con la necesidad de ratificar jerarquía. Los alemanes suelen usar estos primeros partidos para probar variantes y sentar bases, algo especialmente sensible cuando el rival de turno es justamente Países Bajos.

El historial entre Países Bajos y Alemania

El historial entre ambos es larguísimo y parejo, con una leve ventaja alemana: de 48 enfrentamientos, Alemania ganó 18, Países Bajos 12 y hubo 18 empates. En goles la diferencia también es corta, 90 contra 79 a favor del equipo alemán, lo que confirma lo pareja que fue la historia entre ambos.

Publicidad

En los cruces más recientes la paridad se mantiene. El último antecedente es de octubre de 2024, cuando Alemania se impuso 1-0, aunque un mes antes habían empatado 2-2. Antes de eso, en marzo de 2024, también ganó Alemania por 2-1, una muestra de que en los últimos años el equipo alemán le encontró la vuelta a este clásico.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/10/2024 Alemania vs. Países Bajos 1-0 UEFA Nations League 10/09/2024 Países Bajos vs. Alemania 2-2 UEFA Nations League 26/03/2024 Alemania vs. Países Bajos 2-1 Friendlies 29/03/2022 Países Bajos vs. Alemania 1-1 Friendlies 06/09/2019 Alemania vs. Países Bajos 2-4 UEFA European Championship Qualifiers 24/03/2019 Países Bajos vs. Alemania 2-3 UEFA European Championship Qualifiers 19/11/2018 Alemania vs. Países Bajos 2-2 UEFA Nations League 13/10/2018 Países Bajos vs. Alemania 3-0 UEFA Nations League 14/11/2012 Países Bajos vs. Alemania 0-0 Friendlies 13/06/2012 Países Bajos vs. Alemania 1-2 UEFA European Championship

Todos los partidos de la fecha

Andorra vs. Malta — jueves 24 de septiembre, 10:00 hs

Liechtenstein vs. Lituania — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Kosovo vs. Irlanda — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Austria vs. Israel — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Serbia vs. Grecia — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Portugal vs. Gales — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Noruega vs. Dinamarca — jueves 24 de septiembre, 12:45 hs

Armenia vs. Letonia — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Georgia vs. Irlanda del Norte — viernes 25 de septiembre, 10:00 hs

Montenegro vs. Chipre — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Suecia vs. Rumania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Polonia vs. Bosnia y Herzegovina — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Hungría vs. Ucrania — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Italia vs. Bélgica — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Turquía vs. Francia — viernes 25 de septiembre, 12:45 hs

Eslovenia vs. Escocia — sábado 26 de septiembre, 07:00 hs

Bulgaria vs. Luxemburgo — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islandia vs. Estonia — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Islas Feroe vs. Kazajistán — sábado 26 de septiembre, 10:00 hs

Eslovaquia vs. Moldavia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Albania vs. Bielorrusia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

San Marino vs. Finlandia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Macedonia del Norte vs. Suiza — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Inglaterra vs. España — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

República Checa vs. Croacia — sábado 26 de septiembre, 12:45 hs

Publicidad

En síntesis