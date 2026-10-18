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Alineaciones de Málaga y Real Sociedad por la LaLiga: formaciones probables

Málaga y Real Sociedad se enfrentan este domingo 18 de octubre por la LaLiga. Las formaciones probables de los dos equipos.

Malaga vs. Real Sociedad, LaLiga
Malaga vs. Real Sociedad, LaLiga

Málaga recibe a Real Sociedad este domingo 18 de octubre desde las 10:30 hora de México. El encuentro corresponde a la jornada 9 de la LaLiga. Málaga viene de empatar 1-1 con Espanyol y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Real Sociedad viene de ganarle 3-2 a Deportivo La Coruña y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Málaga y Real Sociedad

Málaga (4-1-4-1): Alfonso Herrero, Rafael Rafita, Fernando Calero, Ángel Recio, José Salinas, David Larrubia, Pablo Martínez, Carlos Dotor, Dani Lorenzo, Adrián Niño, Chupete. DT: Juan Francisco Funes.

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Real Sociedad (4-4-2): Álex Remiro, Héctor Fort, Mamadou Sarr, Jon Martín, Sergio Gómez, Takefusa Kubo, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Ander Barrenetxea, Orri Óskarsson, Mikel Oyarzabal. DT: Pellegrino Matarazzo.

Bajas y ausentes de Málaga y Real Sociedad

Málaga:

  • Juan Cruz (lesión isquiotibial; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Jens Cajuste (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Moussa Diarra (lesión muscular)
  • Julen Lobete (rotura de ligamentos cruzados)
  • Aarón Ochoa (lesión de meniscos; vuelve a mediados de noviembre de 2026)
  • Diego Murillo (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de enero de 2027)

Real Sociedad:

  • Luken Beitia (esguince de tobillo; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Jon Aramburu (lesión muscular; vuelve a fines de octubre de 2026)
  • Álvaro Odriozola (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a principios de noviembre de 2026)
  • Pablo Marín (expulsión; vuelve en 1 fecha)
  • Orri Steinn Óskarsson (ausencia)

La previa de Málaga y Real Sociedad: todo lo que hay que saber

  • Día: domingo 18 de octubre
  • Hora: 10:30 (hora de México)
  • Historial: 35 cruces — Málaga ganó 10, Real Sociedad ganó 16 y empataron 9
  • Último antecedente: 07/01/2024: Málaga 0-1 Real Sociedad
  • Próximo partido de Málaga: vs. Alavés, viernes 23 de octubre
  • Próximo partido de Real Sociedad: vs. Levante, domingo 25 de octubre
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