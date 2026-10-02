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Liga de Naciones

Alineaciones de Suiza y Eslovenia por la Liga de Naciones: formaciones probables

Suiza y Eslovenia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Switzerland vs. Slovenia, Liga de Naciones
Switzerland vs. Slovenia, Liga de Naciones

Se viene Suiza vs. Eslovenia este sábado 3 de octubre desde las 12:45 hora de México por la Liga de Naciones: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Suiza y Eslovenia

Suiza viene de ganarle 3-0 a Escocia y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos.

Eslovenia viene de ganarle 2-0 a Macedonia del Norte y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.

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Las alineaciones de Suiza y Eslovenia

Suiza (4-2-3-1): Gregor Kobel, Zachary Athekame, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodriguez, Johan Manzambi, Remo Freuler, Ardon Jashari, Zeki Amdouni, Dan Ndoye, Michel Aebischer. DT: Murat Yakin.

Eslovenia (5-4-1): Jan Oblak, Erik Janža, Vanja Drkušić, Jaka Bijol, David Brekalo, Žan Karničnik, Danijel Šturm, Adam Gnezda Čerin, Sandi Lovrić, Tjaš Begić, Žan Vipotnik.

Suplentes de Suiza: Sascha Britschgi, Adrian Bajrami, Vincent Sierro, Isaac Schmidt, Yvon Mvogo, Djibril Sow, Cedric Itten, Eray Coemert, Winsley Boteli, Marvin Keller, Fabian Rieder, Alvyn Sanches, Anthony Racioppi.

Suplentes de Eslovenia: Jure Balkovec, Mark Zabukovnik, Srdjan Kuzmic, Andraz Sporar, Timi Elsnik, Žan Celar, Matevž Vidovšek, Tamar Svetlin, Žan-Luk Leban, David Zec, Tomi Horvat, Aljoša Matko.

La previa de Suiza y Eslovenia: todo lo que hay que saber

  • Día: sábado 3 de octubre
  • Hora: 12:45 (hora de México)
  • Historial: 11 cruces — Suiza ganó 7, Eslovenia ganó 2 y empataron 2
  • Último antecedente: 13/10/2025: Eslovenia 0-0 Suiza
  • Próximo partido de Suiza: vs. Macedonia del Norte, martes 6 de octubre
  • Próximo partido de Eslovenia: vs. Escocia, martes 6 de octubre
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