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Liga de Naciones

Suiza vs. Eslovenia en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

Suiza y Eslovenia se enfrentan este sábado 3 de octubre, por la fecha 3 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Switzerland vs. Slovenia, Liga de Naciones
Switzerland vs. Slovenia, Liga de Naciones

Suiza llega a este sábado 3 de octubre con puntaje perfecto y las ganas de seguir arriba en esta Liga de Naciones, mientras Eslovenia aparece como el equipo que puede complicarle los planes a punta de resultados sólidos.

Son dos selecciones que vienen de sumar de forma distinta pero efectiva, y un triunfo suizo les daría un respiro grande antes de lo que viene en el grupo. Para Eslovenia, en cambio, ganar significaría meterse de lleno en la pelea por los puestos de arriba.

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Horario del partido

  • México: 12:45 hs

Por dónde ver el partido

  • México: Sky Sports, Sky+, izzi
  • Estados Unidos: Fubo, Fubo Sports Network, ViX, Tubi
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • Centroamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN

La actualidad de ambos equipos

Suiza no pierde pisada: goleó 3-0 a Escocia de visitante y repitió el mismo resultado ante Macedonia del Norte también lejos de casa. Dos partidos, dos victorias contundentes y seis puntos que la ubican quinta en la tabla, con una producción ofensiva que mete miedo.

Eslovenia tampoco se queda atrás. Después de empatar sin goles con Escocia, resolvió con autoridad el partido ante Macedonia del Norte, al que superó 2-0 como local. Con cuatro unidades y la décimo séptima posición, el equipo quiere seguir escalando y un golpe ante Suiza sería la mejor manera de hacerlo.

El historial entre Suiza y Eslovenia

El historial favorece claramente a Suiza, que ganó 7 de los 11 enfrentamientos directos contra apenas 2 de Eslovenia, con 2 empates completando la cuenta. La diferencia de gol también es elocuente: 20 contra 8 a favor del equipo helvético.

En los duelos más recientes, sin embargo, la cosa se empareja un poco. El último cruce terminó 0-0 entre Eslovenia y Suiza, aunque antes de eso Suiza había goleado 3-0 en el enfrentamiento anterior. La paridad de los últimos años contrasta con la historia general, donde el dominio suizo es innegable.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
13/10/2025Eslovenia vs. Suiza0-0UEFA World Cup Qualifiers
08/09/2025Suiza vs. Eslovenia3-0UEFA World Cup Qualifiers
05/09/2015Suiza vs. Eslovenia3-2UEFA European Championship Qualifiers
09/10/2014Eslovenia vs. Suiza1-0UEFA European Championship Qualifiers
15/10/2013Suiza vs. Eslovenia1-0UEFA World Cup Qualifiers
07/09/2012Eslovenia vs. Suiza0-2UEFA World Cup Qualifiers
27/04/2004Suiza vs. Eslovenia2-1Friendlies
11/02/2003Eslovenia vs. Suiza1-5Friendlies
06/06/2001Suiza vs. Eslovenia0-1UEFA World Cup Qualifiers
11/10/2000Eslovenia vs. Suiza2-2UEFA World Cup Qualifiers

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Finlandia vs. Albania — sábado 3 de octubre, 07:00 hs
  • Islandia vs. Bulgaria — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Estonia vs. Luxemburgo — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Bielorrusia vs. San Marino — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Croacia vs. Inglaterra — sábado 3 de octubre, 10:00 hs
  • Macedonia del Norte vs. Escocia — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • España vs. República Checa — sábado 3 de octubre, 12:45 hs
  • Azerbaiyán vs. Lituania — domingo 4 de octubre, 07:00 hs
  • Malta vs. Andorra — domingo 4 de octubre, 10:00 hs
  • Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Ucrania vs. Hungría — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 12:45 hs
  • Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 12:45 hs

En síntesis

  • Suiza y Eslovenia se enfrentan este sábado 3 de octubre por la fecha 3 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Sky Sports, Sky+ y izzi.
  • Suiza suma 6 puntos tras vencer a Escocia y Macedonia del Norte.
  • Eslovenia suma 4 puntos en el torneo.
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