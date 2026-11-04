Jesús Owono comparte emotivo mensaje tras el fallecimiento de Jesús de Miguel: “Están siendo los días más difíciles de mi vida”

El mundo del balompié internacional quedó paralizado esta semana tras confirmarse el lamentable deceso de Jesús de Miguel. El delantero del CD Tenerife se llevó la peor parte en una aparatosa acción dividida durante el compromiso del pasado lunes 2 de noviembre frente al FC Andorra, percance que le provocó un colapso cardiorrespiratorio del cual no logró recuperarse tras ser hospitalizado de emergencia.

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El foco de la opinión pública se centró de inmediato en Jesús Owono, guardameta del conjunto andorrano cuya rodilla impactó de lleno la zona torácica del atacante madrileño en su intento por despejar el esférico. Derivado de ese contacto, De Miguel cayó inerte sobre la grama y requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar en el terreno de juego previo a su traslado en ambulancia.

Un día después de que se oficializara la fatal noticia, este miércoles 4 de noviembre, Owono rompió el silencio a través de un comunicado emitido por los canales institucionales del FC Andorra: “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían.“

En medio de una intensa ola de hostigamiento y señalamientos en redes sociales que buscaban adjudicarle una presunta culpabilidad, el seleccionado ecuatoguineano prefirió no entrar en confrontaciones y priorizó la memoria del artillero de 30 años: “Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús“.

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Más allá del debate desatado en plataformas digitales, en España trascendió que las autoridades policiales iniciaron de oficio las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho bajo la carátula técnica de un eventual “homicidio imprudente”. Si bien la apertura del expediente forma parte de los protocolos judiciales rutinarios y no implica una imputación formal directa contra Owono, la indagatoria representa un precedente insólito dentro de las canchas profesionales.

De Miguel, reconocido por toda Europa

A raíz del fallecimiento del futbolista confirmado el martes por la mañana, la UEFA determinó rendir honores a su memoria instruyendo un solemne minuto de silencio en cada uno de los partidos correspondientes a la cartelera semanal de la Champions League, la Europa League y la Conference League.

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Durante la actividad europea del martes, varios futbolistas de élite exteriorizaron su consternación ante la tragedia. Fabián Ruiz dedicó una de sus anotaciones con el PSG formando el dorsal ‘9’ con las manos, mientras que el extremo del FC Barcelona, Raphinha, conmovido por lo sucedido, rehusó profundizar en temas tácticos ante los micrófonos: “No me gustaría hablar de fútbol. Quiero mandar mucha fuerza a la familia de Jesús y que descanse en paz. No es un buen día para hablar de fútbol“.

Posteriormente, en declaraciones concedidas a la cadena internacional CBS Sports, el propio atacante brasileño relató el duro impacto emocional que le provocó la noticia: “Para mí, sinceramente, ha sido bastante difícil. Hablé con mi esposa esta mañana, al despertar, después de enterarme de la noticia… Era un jugador de mi edad. No sé si es por eso por lo que me ha afectado aún más, pero hoy no he tenido un buen día por esta noticia. Personalmente, me ha tocado enormemente“.

En síntesis

Jesús Owono publicó un emotivo comunicado oficial tras el fallecimiento de Jesús de Miguel.

publicó un emotivo comunicado oficial tras el fallecimiento de Jesús de Miguel. Homicidio imprudente es la línea de investigación que abrió la policía en España.

es la línea de investigación que abrió la policía en España. Minuto de silencio fue ordenado por la UEFA en todas sus competiciones europeas.