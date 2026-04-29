Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
FUTBOL INTERNACIONAL

Así quedó la tabla de posiciones de la Saudi Pro League tras la victoria del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo

El líder de la liga no dejó pasar una oportunidad de oro de escaparse en la cima de la competencia y sueña con el título.

Cristiano Ronaldo sueña con ser campeón con Al-Nassr.
© GETTY IMAGESCristiano Ronaldo sueña con ser campeón con Al-Nassr.

La Jornada 30 de la Saudi Pro League era fundamental para Al-Nassr. Este miércoles, el equipo de Cristiano Ronaldo recibió al Al-Ahli en un partido clave para definir las aspiraciones de campeón y el resultado terminó siendo positivo gracias a un 2-0 que lo dejó más líder que nunca.

Con un partido más que su inmediato perseguidor, el Al-Hilal, Al-Nassr alcanzó la línea de los 79 puntos y quedó ocho por encima del escolta. Vale la pena destacar que la competencia liguera tiene 34 jornadas, por lo que a Cristiano y compañía le quedan 12 puntos en juego que pueden transformarse en vitales, aunque un tropieza de su máximo oponente a esta altura del campeonato sería muy beneficioso.

El gol de Cristiano Ronaldo en la victoria de Al-Nassr

La tabla de posiciones de la Saudi Pro League 2025-26

A su vez, fue un día de fiesta para Cristiano a nivel individual. Ronaldo se había perdido varios partidos entre su reciente lesión en el tendón de la corva y su recordada huelga tras el fichaje de Karim Benzema por Al-Hilal, pero regresó con todo y su tanto ante el Al-Ahli fue el número 970 en su carrera, quedando a solo 30 de los 1000 goles tan anhelados.

En síntesis

  • Al-Nassr venció 2-0 al Al-Ahli y lidera la liga con 79 puntos.
  • El equipo de Cristiano Ronaldo aventaja por ocho puntos al escolta Al-Hilal tras 30 jornadas.
  • Cristiano Ronaldo alcanzó los 970 goles oficiales, quedando a 30 tantos de los mil.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones