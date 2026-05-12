Dónde ver EN VIVO Al-Nassr vs. Al-Hilal por la Saudi Pro League: canales de TV y streaming online

Al-Nassr y Al-Hilal protagonizarán uno de los partidos más esperados de la Saudi Pro League en la pelea por el título.

Al-Nassr y Al-Hilal protagonizarán este martes uno de los partidos más importantes de toda la temporada en Arabia Saudita. Desde las 12:00 hs de la CDMX, el equipo de Cristiano Ronaldo buscará dar un paso clave rumbo al título de la Saudi Pro League.

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El conjunto liderado por CR7 llega como líder del campeonato y sabe que una victoria lo dejará automáticamente como campeón del fútbol saudí. Después de varias temporadas peleando por títulos desde su llegada a Arabia, Cristiano está ante una gran oportunidad de conseguir su primera liga con Al-Nassr.

Del otro lado estará su máximo rival directo, un Al-Hilal que todavía mantiene chances matemáticas de quedarse con el torneo. Si el conjunto azul consigue ganar, quedará a solamente dos puntos y además todavía tendrá un partido pendiente por disputar, por lo que el panorama cambiaría completamente.

Por eso, el escenario está muy claro para ambos equipos. Si Al-Nassr gana será campeón, si empata seguirá dependiendo de sí mismo en la última jornada, mientras que una derrota podría dejarlo muy complicado y hasta sin posibilidades de levantar el título.

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¿Dónde ver Al-Nassr vs. Al-Hilal EN VIVO?

En México, el partido será transmitido por FOX One. En Estados Unidos podrá verse a través de FOX Deportes y la plataforma de streaming fuboTV. Mientras tanto, en España estará disponible mediante Movistar Liga de Campeones y Movistar+.

Horarios del Al-Nassr vs. Al-Hilal en distintos países

México: 12:00 h

Perú: 13:00 h

Colombia: 13:00 h

Ecuador: 13:00 h

Chile: 14:00 h

Bolivia: 14:00 h

Venezuela: 14:00 h

Argentina: 15:00 h

Brasil: 15:00 h

Paraguay: 15:00 h

Uruguay: 15:00 h

En sintesis

Al-Nassr de Cristiano Ronaldo será campeón de la liga saudí si vence al Al-Hilal.

de será campeón de la liga saudí si vence al Al-Hilal. El partido se disputará este martes en el King Saud University Stadium de Riad.

de Riad. La transmisión en México inicia a las 12:00 hs a través de la señal FOX One.