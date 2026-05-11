De Henry Martín a Rodolfo Cota: La lista negra de los aficionados de América tras la eliminación

Las Águilas se quedaron a las puertas de lo que hubiera sido una remontada histórica ante Pumas y la afición manifestó su hartazgo con algunos jugadores.

La eliminación del Club América a manos de Pumas UNAM en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX parece haber sido la gota que rebalsó el vaso para algunos aficionados de Las Águilas.

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El conjunto comandado por André Jardine estuvo cerca de firmar una épica remontada, pero Henry Martín falló un penal clave y finalmente los Auriazules se clasificaron a semifinales a través del criterio de desempate luego de haber empatado 6-6 en el global.

Así, América se despidió del campeonato y los aficionados se pronunciaron en redes sociales para pedir la salida de algunos jugadores de cara al próximo semestre. A continuación, te mostramos cómo quedó conformada la lista negra de la afición.

La lista negra de los aficionados de América tras la eliminación en el Clausura 2026

Henry Martín

Los comentarios de los aficionados de América sobre Henry Martín en X

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El principal apuntado fue Henry Martín. Tras fallar el penal de la clasificación, los aficionados de América pidieron que abandone el equipo, no sin antes agradecer por todo lo que logró vistiendo la playera de Las Águilas.

“Gracias por todo, pero es hora de que te vayas” o “Espero ya no volver a verte con esta playera” fueron algunos de los comentarios; mientras que otro aficionado pidió que se marche a Atlante junto a un listado de hasta seis jugadores.

Rodolfo Cota

Los comentarios de los aficionados de América sobre Rodolfo Cota en X

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El portero de América también fue duramente criticado por los aficionados y, para muchos, el responsable de la eliminación. Después de todo, Cota recibió un total de seis goles en la serie y su contrato termina el 30 de junio, por lo que muchos ya lo ven afuera del equipo.

“Quien diga que Rodolfo Cota se debe quedar en América o hablar de seguridad que da después de los dos partidos de cuartos de final es chiva” o “No debe de estar en este equipo” comentaron los aficionados.

Brian Rodríguez

Los comentarios de los aficionados de América sobre Brian Rodríguez en X

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Brian Rodríguez tuvo sondeos del exterior en anteriores mercados de pases, pero ahora sí parece que se va a marchar y ese es el deseo de algunos aficionados. “Deseo con todas mis fuerzas que este sea el último partido de Brian Rodríguez como futbolista del América”, llegó a escribir un fanático americanista.

Kevin Álvarez

Los comentarios de los aficionados de América sobre Kevin Álvarez en X

Por último, el cuarto futbolista más mencionado por los aficionados de América a la hora de exigir salidas del equipo fue Kevin Álvarez. Muchos publicaron sus respectivas listas negras y en todas aparece el lateral derecho de 27 años.

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En síntesis