Al-Nassr y Al-Hilal se enfrentan en un partido que puede definir la Saudi Pro League. El equipo de Cristiano Ronaldo llega como líder

Al-Nassr está teniendo una gran temporada en el futbol de Arabia Saudita y el sueño del título sigue más vivo que nunca. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo llega como líder de la Saudi Pro League, aunque todavía no logró asegurar el campeonato.

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En el día de hoy tendrá una prueba decisiva frente a su máximo rival en la actualidad, Al-Hilal. El encuentro comenzará desde las 12:00 hs de la CDMX y será uno de los partidos más importantes de toda la temporada en Arabia Saudita.

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Actualmente, Al-Nassr le saca cinco puntos de ventaja a Al-Hilal en la tabla, aunque con un partido más disputado. Por eso, el clásico de este martes puede terminar siendo determinante para definir el campeonato.

El panorama para el equipo de Cristiano Ronaldo es claro. Si consigue una victoria frente a Al-Hilal, se consagrará campeón de la Saudi Pro League y levantará uno de los títulos más importantes desde la llegada del portugués al futbol árabe.

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La presión también estará del lado de Al-Hilal, que necesita ganar para mantenerse con chances reales de pelear el campeonato hasta la última jornada y tiene el plantel para competir.

¿Qué pasa si Al-Nassr empata o pierde?

Si Al-Nassr pierde ante Al-Hilal, la pelea por el campeonato se complicará seriamente y podría incluso perder el primer lugar en la recta final del torneo. En caso de empate, el equipo de Cristiano Ronaldo seguirá dependiendo de sí mismo y necesitará ganar su último partido para quedarse con el título de la Saudi Pro League.

En sintesis

Cristiano Ronaldo ganará la Saudi Pro League si Al-Nassr vence hoy al Al-Hilal.

ganará la Saudi Pro League si Al-Nassr vence hoy al Al-Hilal. Al-Nassr lidera la tabla con cinco puntos de ventaja sobre su escolta Al-Hilal.

lidera la tabla con cinco puntos de ventaja sobre su escolta Al-Hilal. El partido decisivo inicia hoy a las 12:00 hs del centro de México.