Aldo de Nigris ganó cinco títulos con Rayados y es uno de los máximos goleadores en la historia del club regiomontano.

Rayados está en la búsqueda de un nuevo entrenador después de lo que fue su floja temporada. Matías Almeyda es la primera opción de la flamante dirigencia del club comandada por Dennis te Kloese y por Walter Erviti en la gestión deportiva.

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Con respecto a la posible llegada de Matías Almeyda, Aldo de Nigris, una de las leyendas de Rayados, dio su opinión acerca de cómo encajaría el DT argentino en Monterrey y comentó que ya tuvo una plática con el entrenador argentino.

¿Qué dijo Aldo de Nigris de Matías Almeyda?

‘’Platiqué con él porque me gustaba el sistema que imponía cuando aquellas Chivas no campeonaban. Yo había salido de Chivas, entonces ahí tuvimos una plática, me buscó por otra situación y platicamos mucho. Me parece un tipo ganador”, dijo el delantero durante la presentación de la película ‘Un portero muy improbable’.

Matías Almeyda viene de dirigir al Sevilla (Getty Images)

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“Es un tipo que tiene mucho camino recorrido, que ya conoce perfectamente el fútbol mexicano, que estuvo en un equipo que es muy complicado por el tema de que los armados del equipo son diferentes, puro mexicano”, agregó Aldo de Nigris acerca del paso de Almeyda por Chivas.

“Ustedes dicen que ya viene, ¿ya firmó? No, no, todavía no, es la primera opción. A mí ya me dijo, pero no les voy a decir”, agregó entre risas la leyenda de Rayados, quien convirtió 83 goles con el club regiomontano y donde ganó cinco títulos.

En síntesis

Matías Almeyda es la primera opción de Rayados para ser su nuevo director técnico.

Aldo de Nigris, leyenda de Rayados, habló positivamente de Matías Almeyda.

El exdelantero Aldo de Nigris anotó 83 goles y ganó cinco títulos en Monterrey.