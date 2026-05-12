El equipo que jugará en primera división a partir de la próxima temporada ya está pensando en fichajes importantes.

Atlante regresará a la Primera División a partir de mitad de año y ya comenzó a trabajar en un proyecto encabezado por Miguel Herrera. La intención del club es competir desde el arranque contra los equipos más fuertes del futbol mexicano.

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Mientras tanto, los directivos ya trabajan en la llegada de refuerzos que le permitan al equipo pelear en los primeros lugares del torneo. La idea es sumar experiencia y jerarquía para afrontar el regreso a la Liga MX con un plantel competitivo.

De acuerdo con lo informado por el periodista Diego Sandoval, los principales apuntados por Miguel Herrera son Henry Martín y Néstor Araujo, futbolistas del Club América que podrían no continuar en el club azulcrema para la próxima temporada.

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En el caso de Néstor Araujo, Atlante negociaría directamente con el jugador, ya que su contrato finaliza a mitad de año y no renovaría con América. Si bien sumó minutos en la Liguilla frente a Pumas UNAM, el defensor no entraría en los planes de André Jardine.

Por el lado de Henry Martín, la situación es distinta porque el delantero tiene vínculo con América hasta 2027. Sin embargo, existen versiones que indican que su ciclo estaría cerca de concluir tras la reciente eliminación en cuartos de final ante los universitarios.

Henry Martín pidió salir

De acuerdo con lo informado por Diario Récord, Henry Martín habría hablado con los directivos del América para pedir su salida en el próximo mercado de pases. Según el reporte, esto ocurrió antes del partido ante Pumas y la intención del atacante sería dejar un beneficio económico al club como agradecimiento por los años vividos en la institución.

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