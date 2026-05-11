La directiva analiza posibles candidatos para reemplazar al brasileño en caso de dejar su puesto tras la eliminación del Clausura 2026.

Club América no pudo concretar el milagro. Las Águilas estuvieron muy cerca de meterse en las semifinales del Clausura 2026 tras igualar 6-6 ante Pumas UNAM en el marcador global de los cuartos de final, pero terminaron quedando eliminadas por ventaja deportiva.

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El equipo dirigido por André Jardine logró reaccionar en una serie que parecía completamente perdida y estuvo a un paso de firmar una remontada histórica. Sin embargo, el empate global terminó favoreciendo al conjunto universitario, que avanzó a la siguiente ronda.

Luego de otra eliminación importante, el futuro de Jardine volvió a quedar bajo análisis dentro del club. El entrenador brasileño viene siendo cuestionado desde hace varios meses por las caídas sufridas por América en distintas competencias y ahora la decisión final quedará en manos de la directiva.

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Hace algunas semanas, desde Diario Récord revelaron que Santiago Baños ya tendría alternativas en carpeta en caso de que el club decida iniciar un nuevo ciclo. Los nombres que aparecieron fueron Matías Almeyda, quien ya negocia con Monterrey, además de Guillermo Almada y Diego Alonso.

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Tanto Santiago Baños como Emilio Azcárraga deberán definir en los próximos días si continúan confiando en André Jardine para la próxima temporada o si consideran que es momento de comenzar un nuevo proyecto deportivo en el América.

Jardine quiere continuar

André Jardine dejó en claro que su intención es seguir en el club pese al duro golpe sufrido en el Clausura 2026. “Vamos a ver, el cargo del entrenador de América es una silla muy pesada, estás al servicio y al mano del patrón, del presi, aquí voy a estar en cuanto me quieran, que vean que estoy a la altura del banquillo, no es momento de hablar de eso”.

En sintesis

Club América quedó eliminado del Clausura 2026 tras empatar 6-6 global ante Pumas UNAM .

quedó eliminado del tras empatar global ante . La directiva de Santiago Baños analiza la continuidad de André Jardine tras la eliminación.

analiza la continuidad de tras la eliminación. Matías Almeyda, Guillermo Almada y Diego Alonso surgen como posibles candidatos al banquillo azulcrema.