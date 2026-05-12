Raúl Jiménez está atravesando la que podría ser su última temporada en Europa. El contrato del mexicano en el Fulham finaliza una vez que concluya la campaña y en América sueñan con el regreso del delantero cuando termine de jugar el Mundial 2026.

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En una plática con Claro Sports por el documental ‘La Selección en Tus Manos’, el delantero de la Selección Mexicana explicó que varios equipos de la Liga MX se interesaron por él en el momento en el que estaba analizando diferentes opciones al no seguir en Wolverhampton.

Raúl Jiménez y la Liga MX

“Ya era momento de tener nuevos retos, nuevos horizontes. Nunca fue la idea regresar. Desde que todavía estaba en los Wolves sí hubo equipos mexicanos interesados en que regresara, pero mi idea era siempre quedarme aquí en Europa: Monterrey, Tigres, América; no tanto como buscarme, pero Cruz Azul también“, comentó Raúl Jiménez.

Raúl Jiménez en su primer paso con América (JAM Media)

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“Santiago Baños en su momento también estuvo en contacto conmigo, ahí hay más cercanía con él, entonces es más fácil el contacto con ellos, pero también le dije que no era el momento todavía”, agregó el ‘Lobo de Tepeji’ acerca de su contacto con el América.

La temporada de Raúl Jiménez

Está claro que en Coapa tendrán la prioridad en caso de que Raúl Jiménez decida volver al futbol nacional. El delantero ha tenido una buena temporada con el Fulham, en la que hasta el momento disputó 41 partidos y convirtió 10 goles con el conjunto de la Premier League.

En América se espera que se produzca una renovación importante en el próximo mercado luego de quedar eliminado nuevamente en los cuartos de final de la Liguilla. Y el regreso de Raúl Jiménez podría ser una noticia impactante en este cambio de liderazgos.

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En síntesis