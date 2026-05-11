André Jardine se queda en el América y confirman 2 bajas

Luego de la eliminación del Club América a manos de Pumas en los Cuartos de Final del Clausura 2026, el conjunto azulcrema rompió filas este lunes y regresarán el 8 de junio para conocer la situación de cada uno de los jugadores. Sin embargo habría tres decisiones que ya se tomaron por ahora y una de ellas es la continuidad de André Jardine y dos bajas.

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Continuidad para André Jardine en América

De acuerdo con la información de Carlos Hernández en Central FOX, el reportero menciona que pese a lo sucedido en el equipo, la idea era que el próximo torneo el estratega replanteara el equipo, tomando en cuenta que hubo bajas importantes y que hay jugadores que apenas se están acoplando al sistema de juego.

Es por ello, que la directiva se plantearía darle continuidad a André para el siguiente torneo, tomando en cuenta que tienen la oportunidad de nueva cuenta de estar en Concacaf Champions Cup. Pero ante esa decisión se habrían tomado un par más y esas serían las salidas de dos jugadores que ya no entran en planes del estratega brasileño.

Las 2 bajas para el Apertura 2026

De acuerdo con la misma fuente, este lunes se le habría notificado a Néstor Araujo que no tendría una renovación, por lo que estaría en el equipo hasta que se termine su contrato que es el 30 de junio de este año, por ello tendría que buscarse un acomodo lo antes posible, puesto que no tuvo oportunidades importantes este último torneo en el Nido.

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"ANDRÉ JARDINE NO SE VA A IR. QUIEREN CONTINUIDAD CON ÉL" 🚨@crh_oficial confirma que el DT brasileño seguirá con el América y que Néstor Araujo sería la primera baja para el próximo torneo #CentralFOX pic.twitter.com/W9msE5TiFm — CENTRAL FOX MX (@CentralFOXMX) May 12, 2026

Finalmente, la otra baja confirmada es la de Ralph Orquín, el futbolista dejó de ser considerado porque ya no quiso renovar con la plantilla debido a que en Coapa se manejaba que lo querían vender a Toluca cuando él tenía el plan de emigrar a Europa, por lo que ya fue descartado todo el torneo y sería la segunda baja oficial.

En síntesis

André Jardine continuará como director técnico del Club América para el próximo torneo.

continuará como director técnico del para el próximo torneo. Néstor Araujo causará baja del equipo tras finalizar su contrato el 30 de junio .

causará baja del equipo tras finalizar su contrato el . El futbolista Ralph Orquín es la segunda baja oficial tras rechazar su renovación con Coapa.