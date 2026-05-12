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Cruz Azul anunció el precio de los boletos vía Fanki para la semifinal ante Chivas en el Estadio Banorte

La Máquina Cementera recibe al Rebaño Sagrado en el partido de Ida este miércoles 13 de mayo.

Aficionados de Cruz Azul en el Estadio Banorte
© Getty ImagesAficionados de Cruz Azul en el Estadio Banorte

Ya está todo listo para el primer partido de la semifinal entre Cruz Azul y Chivas de Guadalajara por el Clausura 2026 de la Liga MX. La Máquina Cementera será local en la ida y ya publicaron los precios de los boletos en sus vías oficiales de comunicación.

El encuentro se disputará en el Estadio Banorte y los tickets van desde $500 (Alto Norte) hasta $3250 (Palcos Club) pesos mexicanos. Este 11 de mayo comenzó la preventa Soy Celeste; mietras que el martes 12 está la Preventa Pase Azul (14:00 a 17:00 hs) y la venta general (de las 18:00 hs en adelante).

Precios oficiales de los boletos de la semifinal entre Cruz Azul y Chivas en el Estadio Banorte

El precio de los boletos para la semifinal (@CruzAzul)

El precio de los boletos para la semifinal (@CruzAzul)

*Los boletos se adquieren a través de la Fanki.

Cruzl Azul vs. Chivas: días y horarios confirmados de las semifinales

  • Partido de ida: Miércoles 13 de mayo a las 20:00 hs (CDMX) | Estadio Banorte
  • Partido de vuelta: Sábado 16 de mayo a las 19:07 hs (CDMX) | Estadio Jalisco
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En síntesis

  • El Estadio Banorte albergará la ida entre Cruz Azul y Chivas el 13 de mayo.
  • Los precios de los boletos oscilan entre $500 y $3,250 pesos mexicanos vía Fanki.
  • La venta general de entradas inicia el martes 12 de mayo a las 18:00 horas.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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