Aston Villa vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 8 de la Premier League

Aston Villa recibe a Man City este sábado 24 de octubre desde las 05:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Villa Park.
Man City llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Aston Villa tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Aston Villa ganó 1-0 como visitante ante Newcastle. El conjunto marcha 12° con 8 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Brentford.
Man City viene de ganar 3-2 como local ante Ipswich Town. El equipo lidera la tabla con 21 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Liverpool.
El historial entre Aston Villa y Man City
Aston Villa y Man City se enfrentaron 168 veces en los últimos años: 53 triunfos de Aston Villa, 75 de Man City y 40 empates.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|24/05/2026
|Man City vs. Aston Villa
|1-2
|Premier League
|26/10/2025
|Aston Villa vs. Man City
|1-0
|Premier League
|22/04/2025
|Man City vs. Aston Villa
|2-1
|Premier League
|21/12/2024
|Aston Villa vs. Man City
|2-1
|Premier League
|03/04/2024
|Man City vs. Aston Villa
|4-1
|Premier League
|06/12/2023
|Aston Villa vs. Man City
|1-0
|Premier League
|12/02/2023
|Man City vs. Aston Villa
|3-1
|Premier League
|03/09/2022
|Aston Villa vs. Man City
|1-1
|Premier League
|22/05/2022
|Man City vs. Aston Villa
|3-2
|Premier League
|01/12/2021
|Aston Villa vs. Man City
|1-2
|Premier League
Horario del partido
- México: 05:30 hs
Por dónde ver el partido
- Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
- Sudamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 08:00 hs
- Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 08:00 hs
- Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 10:30 hs
- Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
- Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs
En síntesis
- Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
- El partido se transmitirá por Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO y UNIVERSO NOW.
- Aston Villa suma 8 puntos en el torneo.
- Man City suma 21 puntos tras vencer a Ipswich Town, Liverpool y Sunderland.