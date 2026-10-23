Aston Villa vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 8 de la Premier League

Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa recibe a Man City este sábado 24 de octubre desde las 05:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Villa Park.

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Man City llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Aston Villa tratará de dar el golpe.

La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Aston Villa ganó 1-0 como visitante ante Newcastle. El conjunto marcha 12° con 8 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Brentford.

Man City viene de ganar 3-2 como local ante Ipswich Town. El equipo lidera la tabla con 21 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Liverpool.

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El historial entre Aston Villa y Man City

Aston Villa y Man City se enfrentaron 168 veces en los últimos años: 53 triunfos de Aston Villa, 75 de Man City y 40 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 24/05/2026 Man City vs. Aston Villa 1-2 Premier League 26/10/2025 Aston Villa vs. Man City 1-0 Premier League 22/04/2025 Man City vs. Aston Villa 2-1 Premier League 21/12/2024 Aston Villa vs. Man City 2-1 Premier League 03/04/2024 Man City vs. Aston Villa 4-1 Premier League 06/12/2023 Aston Villa vs. Man City 1-0 Premier League 12/02/2023 Man City vs. Aston Villa 3-1 Premier League 03/09/2022 Aston Villa vs. Man City 1-1 Premier League 22/05/2022 Man City vs. Aston Villa 3-2 Premier League 01/12/2021 Aston Villa vs. Man City 1-2 Premier League

Horario del partido

México: 05:30 hs

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Por dónde ver el partido

Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW

Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 08:00 hs

Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 08:00 hs

Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 10:30 hs

Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs

Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs

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En síntesis