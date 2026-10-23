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Aston Villa vs. Man City: horario y dónde ver en vivo y online en México, por la jornada 8 de la Premier League

Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre, en el Villa Park, por la jornada 8 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Aston Villa vs. Man City, Premier League
Aston Villa vs. Man City, Premier League

Aston Villa recibe a Man City este sábado 24 de octubre desde las 05:30 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 8 de la Premier League, se disputará en el Villa Park.

Man City llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Aston Villa tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

En su último compromiso, Aston Villa ganó 1-0 como visitante ante Newcastle. El conjunto marcha 12° con 8 puntos. Antes empató 2-2 como local ante Brentford.

Man City viene de ganar 3-2 como local ante Ipswich Town. El equipo lidera la tabla con 21 puntos. Antes ganó 3-0 como visitante ante Liverpool.

El historial entre Aston Villa y Man City

Aston Villa y Man City se enfrentaron 168 veces en los últimos años: 53 triunfos de Aston Villa, 75 de Man City y 40 empates.

Últimos 10 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
24/05/2026Man City vs. Aston Villa1-2Premier League
26/10/2025Aston Villa vs. Man City1-0Premier League
22/04/2025Man City vs. Aston Villa2-1Premier League
21/12/2024Aston Villa vs. Man City2-1Premier League
03/04/2024Man City vs. Aston Villa4-1Premier League
06/12/2023Aston Villa vs. Man City1-0Premier League
12/02/2023Man City vs. Aston Villa3-1Premier League
03/09/2022Aston Villa vs. Man City1-1Premier League
22/05/2022Man City vs. Aston Villa3-2Premier League
01/12/2021Aston Villa vs. Man City1-2Premier League

Horario del partido

  • México: 05:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Estados Unidos: Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, UNIVERSO NOW
  • Sudamérica: Disney+ Premium
  • España: DAZN, DAZN1 Spain, Movistar+, Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

  • Coventry vs. Fulham — sábado 24 de octubre, 08:00 hs
  • Arsenal vs. Everton — sábado 24 de octubre, 08:00 hs
  • Chelsea vs. Tottenham — sábado 24 de octubre, 10:30 hs
  • Liverpool vs. Brighton — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Manchester United vs. Bournemouth — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Hull vs. Brentford — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Crystal Palace vs. Newcastle — domingo 25 de octubre, 08:00 hs
  • Sunderland vs. Leeds — domingo 25 de octubre, 10:30 hs

En síntesis

  • Aston Villa y Man City se enfrentan este sábado 24 de octubre por la jornada 8 de la Premier League.
  • El partido se transmitirá por Fubo, USA Network, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO y UNIVERSO NOW.
  • Aston Villa suma 8 puntos en el torneo.
  • Man City suma 21 puntos tras vencer a Ipswich Town, Liverpool y Sunderland.
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