Chelsea y Nottingham Forest se enfrentan este lunes 4 de mayo por el partido correspondiente a la Jornada 35 de la Premier League. El encuentro se lleva a cabo en Stamford Bridge y comienza a las 08:00hs (CDMX).

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Cada equipo tiene un objetivo de cara este partido, pero lo llamativo en la previa es la ausencia de distintos futbolistas importantes en el Nottingham Forest, como es el caso de Elliot Anderson.

¿Por qué no está Elliot Anderson?

Elliot Anderson no es que no es titular sino que estará en la banca de suplentes. Esto se debe porque Nottingham Forest le da más importancia al partido del próximo jueves, día en el que los Reds se enfrentarán con Aston Villa por la vuelta de la semifinal de la Europa League.

Nottingham Forest le ganó 1-0 al Aston Villa en la ida y busca llegar a la final de la Europa League. Por este motivo, a pesar de que no aseguró para nada su permanencia en la Premier League, Vítor Pereira tomó la decisión de dejar a varios titulares en la alineación.

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Nottingham Forest tiene 39 puntos y está 2 por encima del Tottenham, que se ubica 17° y es el último equipo que por ahora se salva de no descender al Championship.

En síntesis