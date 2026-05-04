¿Por qué Pedro Neto y Garnacho no juegan en Chelsea vs. Nottingham Forest por la Premier League?

Chelsea recibe a Nottingham Forest desde las 8:00 hs (CDMX) con la obligación de ganar para volver a ocupar puestos de clasificación a copas internacionales. El conjunto de Londres parte como favorito para este encuentro, pero el entrenador interino de los Blues -Calum McFarlane- sorprendió al sacar del equipo a varios jugadores importantes.

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Por un lado, McFarlane sentó en el banquillo a uno de los capitanes: Reece James. No obstante, la verdadera sorpresa tiene que ver con las ausencias de Pedro Neto y Alejandro Garnacho en el equipo. El portugués y el argentino son habitualmente titulares, pero no están ni siquiera entre las alternativas para este partido de la Jornada 35 de la Premier League.

Pedro Neto y Alejandro Garnacho celebran juntos un gol de Chelsea (Getty Images)

¿El motivo? Decisión del director técnico. Ninguno presenta molestias y venían de ser titulars precisamente ante Leeds United por las semifinales de la FA Cup. No obstante, algo tiene que haber sucedido puertas adentro desde ese encuentro hasta la fecha.

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Estas ausencias llaman la atención además por las lesiones de otros extremos del equipo como Estevao y Gittens (sin contar al suspendido Mudryk). Todo este conjunto de ausencias le abrió paso a la titularidad del juvenil de 18 años Jesse Derry.

La alineación de Chelsea vs. Nottingham Forest