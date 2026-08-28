Bayern Munich vs. Stuttgart: hora, dónde ver EN VIVO y alineaciones por la Bundesliga

Los Bávaros dan inicio a una nueva defensa del campeonato liguero de Alemania en el estadio Allianz Arena.

Bayern Munich y Stuttgart se enfrentan este viernes 28 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 1 de la Bundesliga 2026-27. El encuentro inaugural se llevará a cabo en el estadio Allianz Arena a partir de las 12:30hs (Ciudad de México).

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Este cotejo tiene sabor a revancha para el equipo visitante tras la reciente final de la DFB-Pokal de mayo, donde el Bayern se impuso con un contundente 3-0 gracias a un triplete del goleador inglés Harry Kane.

Horario de Bayern Munich vs. Stuttgart

México, Costa Rica, Guatemala : 12:30 hs

: 12:30 hs Perú, Colombia, Ecuador : 13:30 hs

: 13:30 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 14:30 hs

: 14:30 hs Argentina, Uruguay : 15:30 hs

: 15:30 hs España: 20:30 hs

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Bayern Munich y Stuttgart de este viernes 28 de agosto por la Bundesliga se puede ver en México a través de la señal de FOX en la TV, la nueva casa de la liga alemana para territorio nacional.

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México: FOX Sports

FOX Sports Centroamérica: FOX Sports

FOX Sports Sudamérica: Disney+ Premium y ESPN

Disney+ Premium y ESPN Estados Unidos: ESPN+

ESPN+ España: DAZN y Movistar+

Probables alineaciones

Bayern Munich : Neuer; Laimer, Tah, Kim Min-jae, Stanišić; Kimmich, Pavlović, Olise, Bischof, Luis Díaz; Harry Kane.

: Neuer; Laimer, Tah, Kim Min-jae, Stanišić; Kimmich, Pavlović, Olise, Bischof, Luis Díaz; Harry Kane. Stuttgart: Bredlow; Vagnoman, Jeltsch, Chabot, Mittelstädt; Prömel, Stiller, Tiago Tomas, Undav, El Khannous; Pejčinović.

Cómo llegan los equipos

Por el lado del local, el Bayern Munich inicia un nuevo ciclo bajo el mando de Vincent Kompany con la obligación de volver a dominar la Bundesliga. El equipo bávaro llega encendido tras el triunfo por 2-1 sobre Borussia Dortmund en la Supercopa de Alemania.

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Bayern Múnich ganó la Supercopa de Alemania 2026 (Getty Images)

Por su parte, el Stuttgart se ha consolidado como un equipo valiente y de mucha vocación ofensiva bajo la dirección de Sebastian Hoeneß. Aunque sus últimos enfrentamientos directos ante el gigante bávaro en el Allianz Arena han resultado adversos, el equipo visitante buscará dar la sorpresa desde la primera jornada. Viene de golear por 4-0 a Rostock en la DFB-Pokal.