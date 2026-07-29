Cuándo comienzan las principales ligas de Europa: Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1

Conoce la información más destacada sobre las competencias que mantienen en vilo a los aficionados a lo largo del año.

El receso veraniego en el Viejo Continente entra en su etapa final y los fanáticos del fútbol mundial ya cuentan los días para el regreso de la actividad oficial. Tras un mercado de pases convulsionado y giras de pretemporada por distintos rincones del planeta, los clubes de élite ultiman la puesta a punto de sus planteles. Con los calendarios completamente confirmados, las cinco competencias más importantes de Europa tienen definida la fecha para el inicio de sus torneos.

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Una por una: cuándo comienzan las grandes ligas de Europa

La acción arrancará en España durante el fin de semana del viernes 14 de agosto. LaLiga dará el puntapié inicial con las nuevas figuras que revolucionaron el libro de pases en suelo ibérico. Una semana después, la Premier League, Serie A y Ligue1 levantarán los telones con el atractivo de sus certámenes, todo con fecha prevista para el viernes 21.

Arsenal buscara defender el título conseguido en la Premier League. (GETTY IMAGES)

Siete días más tarde llegará el turno de la Bundesliga alemana, cuya primera fecha quedó programada para el viernes 28 de agosto. El certamen germano mantendrá su tradicional formato de 18 equipos y buscará ofrecer una lucha apasionante en la parte alta de la tabla desde el primer minuto de juego.

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La Serie A de Italia cerrará el cuadro de reanudaciones durante el fin de semana del sábado 22 de agosto. El Calcio ofrecerá una temporada sumamente atractiva con la presencia de planteles reforzados y la ilusión de disputar la hegemonía del fútbol italiano. De esta manera, el fútbol del más alto nivel en la península completará el cuadro de arranque en las principales plazas continentales.

Con el regreso de los cinco grandes torneos a mitad de agosto, el mapa futbolístico europeo recuperará su dinámica habitual de fines de semana repletos de partidos. Las expectativas de los hinchas aumentan a medida que se acerca la fecha límite y el balón volverá a rodar muy pronto en los estadios más emblemáticos del mundo.

En síntesis

Las ligas de Inglaterra, España y Francia iniciarán sus torneos el viernes 14 de agosto.

iniciarán sus torneos el viernes 14 de agosto. La Bundesliga alemana programó su primera fecha oficial para el viernes 21 de agosto.

programó su primera fecha oficial para el viernes 21 de agosto. La Serie A de Italia comenzará su temporada el sábado 22 de agosto.