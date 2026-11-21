Coventry y Crystal Palace se enfrentan este sábado 21 de noviembre, en el Coventry Building Society Arena, por la jornada 11 de la Premier League. Los detalles de la televisación.

Coventry recibe a Crystal Palace este sábado 21 de noviembre desde las 09:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 11 de la Premier League, se disputará en el Coventry Building Society Arena. Hay un fantasma recorriendo este partido y es el del descenso directo: Crystal Palace está último en la tabla y necesita con urgencia cortar una racha que lo tiene sin ganar hace rato.

Publicidad

Ninguno de los dos llega con margen para relajarse. Coventry tampoco está lejos de la zona peligrosa y un traspié más puede meterlo de lleno en la pelea por no bajar.

La actualidad de ambos equipos

El local viene de caer 1-3 en su visita a Everton, un golpe que cortó el envión que había agarrado con el triunfo 3-1 ante Sunderland. Antes de eso había perdido con Fulham, así que la imagen de Coventry en el último mes es la de un equipo irregular, capaz de buena racha pero también de bajones. Con 9 puntos en 10 fechas y el puesto 17, no tiene margen para seguir regalando puntos de local.

Crystal Palace atraviesa un momento mucho más delicado. Perdió sus últimos tres partidos, el más reciente 1-3 como local ante Liverpool, y antes cayó con Tottenham y Newcastle sin convertir un solo gol. Son 7 puntos en 10 presentaciones y el último lugar de la tabla, un dato que pesa cada vez que sale a la cancha.

Publicidad

El historial entre Coventry y Crystal Palace

El historial entre ambos tiene a Coventry como el más ganador, con 21 triunfos contra 12 de Crystal Palace y 13 empates en 46 enfrentamientos, además de una diferencia de gol favorable de 63 a 51. Sin embargo, los duelos más recientes entre ambos quedaron en el pasado: el último antecedente registrado data de 2012, cuando empataron 1-1, por lo que este cruce llega después de mucho tiempo sin verse las caras.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 06/03/2012 Coventry vs. Crystal Palace 1-1 Championship 16/08/2011 Crystal Palace vs. Coventry 2-1 Championship 12/02/2011 Coventry vs. Crystal Palace 2-1 Championship 08/01/2011 Coventry vs. Crystal Palace 2-1 FA Cup 13/11/2010 Crystal Palace vs. Coventry 2-0 Championship 20/02/2010 Crystal Palace vs. Coventry 0-1 Championship 21/11/2009 Coventry vs. Crystal Palace 1-1 Championship 07/04/2009 Crystal Palace vs. Coventry 1-1 Championship 08/11/2008 Coventry vs. Crystal Palace 0-2 Championship 26/12/2007 Coventry vs. Crystal Palace 0-2 Championship

Horario del partido

México: 09:00 hs

Publicidad

Por dónde ver el partido

México: Max

Max Estados Unidos: Fubo, NBCSN

Fubo, NBCSN Sudamérica: Disney+ Premium

Disney+ Premium Centroamérica: Max

Max España: DAZN

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Man City vs. Fulham — sábado 21 de noviembre, 06:30 hs

Tottenham vs. Ipswich Town — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Chelsea vs. Leeds — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Bournemouth vs. Nottingham Forest — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Aston Villa vs. Sunderland — sábado 21 de noviembre, 09:00 hs

Newcastle vs. Arsenal — sábado 21 de noviembre, 11:30 hs

Hull vs. Brighton — domingo 22 de noviembre, 08:00 hs

Liverpool vs. Manchester United — domingo 22 de noviembre, 10:30 hs

Brentford vs. Everton — lunes 23 de noviembre, 14:00 hs

Publicidad

En síntesis