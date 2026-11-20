Al-Ahli y Al-Nassr se ven las caras este viernes 20 de noviembre en el duelo pendiente de la Jornada 9 de la Saudi Pro League 2026-27. El compromiso se disputa en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda y el silbatazo inicial está programado para las 11:30hs (Ciudad de México).
La expectativa de los aficionados mexicanos por seguir una nueva presentación de Cristiano Ronaldo es máxima, ya que el conjunto visitante llega con la posibilidad real de adueñarse del liderato general en caso de salir con los tres puntos. Sin embargo, existen dudas frecuentes sobre si este choque contará con señal gratuita en territorio nacional.
¿Por qué el partido de Al-Nassr no se transmite por televisión abierta en México?
El enfrentamiento entre Al-Ahli y Al-Nassr no contará con emisión en canales de televisión abierta (como Canal 5 o Azteca 7) en la República Mexicana. Esto obedece a un tema estrictamente contractual: los derechos de difusión comercial de la liga de Arabia Saudita pertenecen en exclusiva a la cadena FOX para su ecosistema de televisión restringida y plataformas digitales.
Al tratarse de un paquete de transmisiones internacional adquirido bajo un esquema comercial de suscripción, las televisoras públicas y cadenas abiertas del país carecen de licencia para colgarse de la señal. Por ello, los seguidores del astro portugués deberán recurrir forzosamente a servicios de paga para seguir el encuentro en vivo.
Canales de TV y plataformas de streaming para ver el encuentro en vivo
Para seguir cada detalle del compromiso de este viernes 20 de noviembre en México y el resto del continente, estas son las señales oficiales habilitadas:
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- México: FOX+ (TV de paga) y FOX One (streaming)
- Centroamérica: FOX One y canal de YouTube Fox One MX
- Sudamérica: FOX One y canal de YouTube Fox One MX
- Estados Unidos: FOX Deportes, Fox Soccer Plus, FOX One y Fubo
- España: Movistar+ y Vamos
Presente futbolístico de Al-Ahli y Al-Nassr
En cuanto al rendimiento deportivo, Al-Ahli marcha en el 6° peldaño de la clasificación con 21 unidades, situándose a siete puntos de distancia de los boletos a la Champions League asiática. El conjunto anfitrión busca dejar atrás una dolorosa goleada de 6-1 sufrida ante Al-Shabab en el certamen local y el empate sin anotaciones frente a Al-Sadd a nivel continental.
En la acera de enfrente, Al-Nassr ocupa el 3° puesto con 28 puntos —a solo dos del puntero Al-Hilal— y sabe que ganar este duelo reprogramado lo catapulta de inmediato al primer lugar. La escuadra dirigida por Ange Postecoglou atraviesa una racha goleadora implacable con Cristiano Ronaldo como estandarte, respaldada por victorias recientes de 5-3 frente a Al-Kholood en liga y 6-2 contra Pakhtakor en el torneo asiático.
En sintesis
- Al-Ahli y Al-Nassr se enfrentan este viernes 20 de noviembre por la Saudi Pro League.
- FOX+ y FOX One transmitirán el partido en México por exclusividad contractual de derechos.
- Cristiano Ronaldo y Ange Postecoglou buscan el liderato con Al-Nassr, tercero con 28 puntos.