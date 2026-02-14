Cristiano Ronaldo ganó casi todo en el mundo del futbol y, antes de ponerle un punto final a su carrera, el portugués tiene el objetivo de llegar a los 1000 goles. El actual futbolista de Al-Nassr está cerca, pero todavía tiene un pequeño camino por recorrer para lograrlo.

Por lo pronto, este sábado 14 de febrero Cristiano Ronaldo volvió a convertir después de tres partidos sin jugar. El delantero luso sumó un nuevo gol a su carrera en el partido de Al-Nassr contra Al-Fateh por la Saudi Pro League.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000 en su carrera?

A día de su último partido, es decir 14 de febrero, a Cristiano Ronaldo le faltan 38 goles para llegar a la cifra histórica de las 1000 anotaciones. El portugués tiene 962 tantos en su carrera y cada vez está más cerca de conseguir ese número redondo que tanto desea.

Cristiano Ronaldo alcanzó los 117 goles con Al-Nassr y todo indica que este año, o a más tardar en 2027, el delantero podrá conseguir las 1000 anotaciones. Pero lo que está claro es que el portugués no se retirará del futbol sin antes conseguir esta cifra histórica.

El reparto de goles de Cristiano Ronaldo en su carrera

Real Madrid : 451 goles

: 451 goles Manchester United : 145 goles

: 145 goles Portugal : 143 goles

: 143 goles Al-Nassr : 117 goles

: 117 goles Juventus : 101 goles

: 101 goles Sporting de Lisboa: 5 goles

