El renacer de Chivas: de las dudas a líder invicto de Liga MX gracias a Gabriel Milito

La victoria de Chivas de Guadalajara sobre América este sábado en el clásico por la Jornada 6 de la Liga MX sirvió para que el equipo de Jalisco confirme el excelente momento que atraviesa. Una reconstrucción impensada los mantiene como líderes invictos y con puntaje ideal, habiendo dejado atrás un 2025 con más dudas que certezas.

Publicidad

Publicidad

Cuando inició el 2026, pocos confiaban en que Chivas iba a poder mostrarse tan solvente como en este punto. Teniendo en cuenta al Toluca bicampeón, Cruz Azul que se reforzó de manera excelente, Tigres UANL moviendo sus fichas y América siempre en la obligación de estar en la disputa, era impensado que los de Guadalajara estuviesen por encima de todos.

Las claves del nuevo Chivas: intensidad y contundencia

Sin embargo, Milito dejó ver la calidad que le permite ser un entrenador más que asentado en el futbol. Tras su buen paso por el Atlético Mineiro de Brasil, la directiva de Chivas entendió que su desembarco en México era lo que mejor podía funcionar, tanto para el club como para el argentino.

Gabriel Milito, el estratega de Chivas que le modificó la cara al equipo. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Sin inventar demasiado ni realizando cosas raras en la alineación, la clave de Milito pasa por la confianza que le brindó a sus dirigidos. Con haber mantenido la base del plantel del 2025, Gabriel le dio su estilo a la plantilla y encontró un equipo que presiona alto, que presenta solidez defensiva y una contundencia letal frente a la portería rival.

Sin embargo, a pesar de este momento impresionante que atraviesan, Milito entiende que se trata de un inicio prometedor, pero que no han conseguido nada de lo que desean por lo que la calve es mantener los pies sobre la tierra. El famoso paso a paso…

“Nos gusta que la gente crea en el equipo, que le guste como juega el equipo, los jugadores de qué manera compiten, que se sientan identificados, es muy importante para la salud del club. Dicho eso, nosotros no podemos confundirnos, el futbol es muy dinámico, debemos roblar esfuerzos para tener esta mismo nivel. No podemos alejarnos de este camino. Toluca es bicampeón y uno lo ve competir y lo sigue haciendo con mucha hambre. Nosotros con mayor razón tenemos que hacerlo”, expresó Milito en rueda de prensa luego del triunfo ante América.

Publicidad

Publicidad

ver también Henry Martin eligió al culpable de la derrota de América ante Chivas en el Clásico Nacional

El siguiente compromiso de Chivas será el próximo sábado 21 de febrero ante Cruz Azul en condición de visitante. Lejos de encontrar partidos accesibles, la misión de mantenerse en senda victoriosa se torna complicada, aunque con un dejo de desafío para los de Guadalajara de confirmar de qué están hechos.

En síntesis