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UEFA NATIONS LEAGUE

¿Juega HOY Erling Haaland en Gales vs. Noruega por la UEFA Nations League 2026-27?

Tras la derrota ante Portugal, Noruega se enfrenta a Gales y buscará un triunfo de visitante en la Nations League.

Noruega tiene su tercera presentación en la Nations League.
© Getty ImagesNoruega tiene su tercera presentación en la Nations League.

Noruega disputa su tercer partido en esta fecha FIFA. En su primera presentación consiguió un triunfo importante ante Dinamarca, mientras que hace unos días cayó frente a Portugal, por lo que ahora buscará recuperarse y volver a sumar de a tres.

Desde las 12:45 hs de la CDMX, el equipo que tuvo un gran Mundial hace unos meses atrás visitará a Gales con la intención de dejar atrás la derrota y volver a celebrar en la UEFA Nations League. El conjunto noruego necesita sumar y tendrá nuevamente a una de sus grandes figuras como principal carta ofensiva.

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Todos los caminos apuntan a que Erling Haaland jugará desde el arranque ante Gales. El delantero buscará volver a marcar después de sus actuaciones anteriores y continuar en la pelea por la tabla de goleadores del certamen internacional. Su presencia será una de las grandes atracciones del encuentro.

Gales, por su parte, intentará dar la sorpresa en el encuentro. Por el momento perdió los dos partidos que disputó ante Dinamarca y Portugal, siendo así el único seleccionado que no sumó ningún punto en el grupo 4 de la Línea A, lo que significa que por ahora estarían descendiendo.

La posible alineación de Noruega vs. Gales

  • Orjan Nyland
  • Julian Ryerson
  • Torbjorn Heggem
  • Kristoffer Ajer
  • Fredrik Aursnes
  • Patrick Berg
  • Sander Berge
  • Martin Odegaard
  • Antonio Nusa
  • Erling Haaland
  • Oscar Bobb

DT: Ståle Solbakken

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Gales vs. Noruega en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 3 de la Liga de Naciones

En sintesis

  • Erling Haaland será titular en el partido de Noruega ante Gales.
  • Noruega visita a Gales a las 12:45 horas CDMX en la Nations League.
  • La Selección de Noruega busca recuperarse tras haber caído frente a Portugal.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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