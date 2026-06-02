Franco Pardo viene de jugar 35 partidos en Racing Club de Avellaneda. Es un defensa agresivo y con velocidad.

Santos Laguna viene de ser uno de los peores equipos de la Liga MX y hace varios torneos que el club lagunero no logra conseguir buenos resultados. Con la idea de revertir esta situación es que llegó Renato Paiva, un técnico que ya conoce el futbol mexicano.

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El ex entrenador de Toluca manifestó en su presentación que Santos Laguna no necesita numerosos refuerzos, pero sí hacen falta jugadores con experiencia. En este sentido, el defensa argentino Franco Pardo estaría cerca de concretar su llegada a la Comarca.

De acuerdo a lo revelado por César Luis Merlo, periodista especializado en el mercado de fichajes, Santos Laguna y Racing Club tienen un principio de acuerdo por Franco Pardo. El jugador firmaría por cuatro años en caso de que se concrete definitivamente el fichaje.

¿Quién es Franco Pardo?

Franco Pardo es un defensa central de 29 años y que jugó la última temporada en Racing Club. El argentino también tuvo pasos por Unión de Santa Fe, All Boys, Palestino (Chile), Estudiantes de Río Cuarto y por Belgrano de Córdoba, su club de origen.

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Franco Pardo jugó el último año en Racing Club (Getty Images)

El zaguero llegó a La Academia en julio de 2025 y jugó un total de 35 partidos (22 de ellos como titular). Franco Pardo es un defensa agresivo, con velocidad y que le gusta realizar anticipos y hacerse fuerte en los duelos defensivos.

César Luis Merlo no brindó detalles de cuál sería la cifra que pagaría Santos Laguna por el fichaje. Según Transfermarkt, el argentino tiene un valor de 2 millones de dólares aproximadamente. De esta manera, Franco Pardo se convertiría en el primer refuerzo lagunero de cara al Apertura 2026.

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En síntesis