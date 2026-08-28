Cristiano Ronaldo vuelve a jugar este viernes con Al-Nassr por la Saudi Pro League. La información de cómo ver el partido.

Al-Nassr y Al-Taawon se enfrentan este viernes 28 de agosto por el partido correspondiente a la Jornada 4 de la Saudi Pro League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Al-Awwal Park de Riad y comienza a partir de las 12:00 hs (Tiempo del Centro de México).

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Este partido es crucial para el equipo de Cristiano Ronaldo, que busca mantener su paso perfecto en el arranque del torneo luego de una épica remontada la jornada pasada con 10 hombres en cancha.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Al-Nassr y Al-Taawoun de este viernes 28 de agosto por la Saudi Pro League se puede ver en México a través de FOX Sports en televisión de paga o por la plataforma de streaming Azteca Deportes Digital / FOX One.

México: FOX Sports, Azteca Digital

FOX Sports, Azteca Digital Centroamérica: FOX Sports

FOX Sports Sudamérica: Directv Sports / DGO

Directv Sports / DGO Brasil: sportv 2 y Canal GOAT (YouTube)

sportv 2 y Canal GOAT (YouTube) España: Movistar Liga de Campeones 2

Movistar Liga de Campeones 2 Estados Unidos: FOX Soccer Plus, FuboTV

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, Al-Nassr llega en un momento inmejorable como líder del campeonato con 9 puntos de 9 posibles y un contundente saldo de 10 goles a favor en tres jornadas. Viene de ganar un electrizante partido por 3-2 ante el Al-Ettifaq, donde dio vuelta un 0-2 en contra con un jugador menos tras la expulsión del arquero Bento.

Por su parte, el Al-Taawon se ubica en la zona media de la tabla y busca estabilidad en este inicio de torneo. Viene de empatar 0-0 frente a Al-Fayha y de caer 3-2 ante Al-Kholood. Su principal carta de gol es el experimentado delantero marroquí Abderrazak Hamdallah, exfigura del propio Al-Nassr, quien llega motivado para aplicar la “ley del ex” en Riad.

En síntesis

Al-Nassr y Al-Taawon juegan este viernes 28 de agosto por la Saudi Pro League.

juegan este viernes 28 de agosto por la Saudi Pro League. El partido con Cristiano Ronaldo se transmitirá en México por FOX Sports y Azteca Digital .

se transmitirá en México por y . Al-Nassr lidera el torneo con 9 puntos acumulados en tres jornadas disputadas.