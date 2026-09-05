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¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Al-Ittihad vs. Al-Nassr por la Saudi Pro League 2026-27

Cristiano Ronaldo se enfrenta a Al-Ittihad este sábado por la Saudi Pro League. Los titulares de ambos equipos.

Cristiano Ronaldo se enfrenta a Al-Ittihad
© Getty ImagesCristiano Ronaldo se enfrenta a Al-Ittihad

Este sábado 5 de septiembre se disputa uno de los partidos más vibrantes de la Jornada 5 de la Liga Profesional Saudí. Al-Ittihad recibe en el King Abdullah Sports City de Yeda a Al-Nassr a partir de las 12:00hs (CDMX). Ambos conjuntos buscan consolidar su paso en la parte alta de la tabla antes del descanso por las fechas internacionales.

Al-Ittihad llega ubicado en la octava posición y es uno de los pocos invictos en la Saudi Pro League luego de dos victorias y dos empates. El conjunto local confía en la efectividad en ataque de Youssef En-Nesyri y el desequilibrio de Moussa Diaby para intentar ganarle al equipo de Cristiano Ronaldo.

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Por su parte, Al-Nassr se ubica en el segundo lugar de la clasificación y llega con el objetivo claro de mantener puntaje ideal en el torneo. Con Cristiano Ronaldo como estandarte del ataque, complementado por figuras como João Félix y Sadio Mané, el estratega Ange Postecoglou prepara su mejor once para quedarse con los tres puntos en Yeda.

La probable alineación de Al-Ittihad

  • Predrag Rajković
  • Muhannad Al-Shanqeeti
  • Danilo Pereira
  • Hassan Kadesh
  • Mario Mitaj
  • Fabinho Tavares
  • Mahamadou Doumbia
  • Moussa Diaby
  • Houssem Aouar
  • Ahmed Al-Julaydan
  • Youssef En-Nesyri

La probable alineación de Al-Nassr

  • Bento Matheus Krepski
  • Sultan Al-Ghanam
  • Mohamed Simakan
  • Íñigo Martínez
  • Abdulelah Al-Amri
  • Abdullah Al-Khaibari
  • Ángelo
  • Kingsley Coman
  • João Félix
  • Sadio Mané
  • Cristiano Ronaldo
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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