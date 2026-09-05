Este sábado 5 de septiembre se disputa uno de los partidos más vibrantes de la Jornada 5 de la Liga Profesional Saudí. Al-Ittihad recibe en el King Abdullah Sports City de Yeda a Al-Nassr a partir de las 12:00hs (CDMX). Ambos conjuntos buscan consolidar su paso en la parte alta de la tabla antes del descanso por las fechas internacionales.
Al-Ittihad llega ubicado en la octava posición y es uno de los pocos invictos en la Saudi Pro League luego de dos victorias y dos empates. El conjunto local confía en la efectividad en ataque de Youssef En-Nesyri y el desequilibrio de Moussa Diaby para intentar ganarle al equipo de Cristiano Ronaldo.
Por su parte, Al-Nassr se ubica en el segundo lugar de la clasificación y llega con el objetivo claro de mantener puntaje ideal en el torneo. Con Cristiano Ronaldo como estandarte del ataque, complementado por figuras como João Félix y Sadio Mané, el estratega Ange Postecoglou prepara su mejor once para quedarse con los tres puntos en Yeda.
La probable alineación de Al-Ittihad
- Predrag Rajković
- Muhannad Al-Shanqeeti
- Danilo Pereira
- Hassan Kadesh
- Mario Mitaj
- Fabinho Tavares
- Mahamadou Doumbia
- Moussa Diaby
- Houssem Aouar
- Ahmed Al-Julaydan
- Youssef En-Nesyri
La probable alineación de Al-Nassr
- Bento Matheus Krepski
- Sultan Al-Ghanam
- Mohamed Simakan
- Íñigo Martínez
- Abdulelah Al-Amri
- Abdullah Al-Khaibari
- Ángelo
- Kingsley Coman
- João Félix
- Sadio Mané
- Cristiano Ronaldo