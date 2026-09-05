Este sábado 5 de septiembre se disputa uno de los partidos más vibrantes de la Jornada 5 de la Liga Profesional Saudí. Al-Ittihad recibe en el King Abdullah Sports City de Yeda a Al-Nassr a partir de las 12:00hs (CDMX). Ambos conjuntos buscan consolidar su paso en la parte alta de la tabla antes del descanso por las fechas internacionales.

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Al-Ittihad llega ubicado en la octava posición y es uno de los pocos invictos en la Saudi Pro League luego de dos victorias y dos empates. El conjunto local confía en la efectividad en ataque de Youssef En-Nesyri y el desequilibrio de Moussa Diaby para intentar ganarle al equipo de Cristiano Ronaldo.

Por su parte, Al-Nassr se ubica en el segundo lugar de la clasificación y llega con el objetivo claro de mantener puntaje ideal en el torneo. Con Cristiano Ronaldo como estandarte del ataque, complementado por figuras como João Félix y Sadio Mané, el estratega Ange Postecoglou prepara su mejor once para quedarse con los tres puntos en Yeda.

La probable alineación de Al-Ittihad

Predrag Rajković

Muhannad Al-Shanqeeti

Danilo Pereira

Hassan Kadesh

Mario Mitaj

Fabinho Tavares

Mahamadou Doumbia

Moussa Diaby

Houssem Aouar

Ahmed Al-Julaydan

Youssef En-Nesyri

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La probable alineación de Al-Nassr