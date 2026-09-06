Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Chelsea por la Premier League 2026-27: canales de TV y streaming online

Arsenal y Chelsea se enfrentan este domingo 6 de septiembre por la Premier League 2026-27. Conoce el horario, los canales de TV y las plataformas de streaming para ver en vivo el derbi londinense.

Arsenal y Chelsea se enfrentan este domingo 6 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 3 de la Premier League 2026-27. El encuentro se lleva a cabo en el Emirates Stadium y comienza a partir de las 09:30hs (Ciudad de México).

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Este derbi de Londres promete ser uno de los grandes choques de la naciente temporada. Ambos conjuntos llegan en busca de dar un golpe de autoridad en la tabla de posiciones y afianzar sus aspiraciones al título inglés.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Arsenal y Chelsea de este domingo 6 de septiembre por la Premier League se puede ver en México a través de FOX Sports en televisión de paga o por FOX Sports Premium en plataforma de streaming.

México: FOX Sports / FOX Sports Premium

FOX Sports / FOX Sports Premium Centroamérica: Tubi / Max

Tubi / Max Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: USA Network, Telemundo, Universo, Peacock

USA Network, Telemundo, Universo, Peacock España: DAZN, Movistar+

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del local, el Arsenal de Mikel Arteta busca mantener la solidez defensiva y contundencia en casa. Tras sumar triunfos importantes en las primeras dos fechas de la Premier League, los Gunners quieren asegurar los tres puntos ante su gente en el Emirates Stadium para mantenerse en lo más alto de la clasificación.

Por su parte, el Chelsea afronta este compromiso con la urgencia de sumar a domicilio ante un rival directo por los puestos de Champions League. Los Blues vienen de mostrar destellos ofensivos en sus últimas presentaciones, por lo que saltarán al terreno de juego enfocados en llevarse la victoria en este electrizante derbi londinense.

En sintesis

Arsenal y Chelsea se enfrentan este domingo 6 de septiembre en la Premier League.

se enfrentan este domingo 6 de septiembre en la Premier League. Emirates Stadium alberga el derbi londinense a las 09:30 horas de la CDMX.

alberga el derbi londinense a las 09:30 horas de la CDMX. FOX Sports y FOX Sports Premium transmiten en vivo el encuentro en México.