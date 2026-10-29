Dónde ver EN VIVO a James Rodríguez en Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fé: TV y streaming online

Atlético Nacional enfrenta a Independiente Santa Fe por la Liga BetPlay. Conoce el horario del partido y dónde verlo en vivo por televisión y streaming online.

Atlético Nacional e Independiente Santa Fe se enfrentan este jueves 29 de octubre por el partido correspondiente a la jornada de la Liga BetPlay Dimayor. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín y comienza a partir de las 19:30hs (tiempo del Centro de México) / 20:30hs (hora local de Colombia).

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Este enfrentamiento genera una expectativa mayúscula gracias al protagonismo de James Rodríguez, quien comanda la ofensiva del conjunto verdolaga. El equipo paisa busca sumar de a tres en casa para mantenerse en lo más alto de la tabla, mientras que los ‘Cardenales’ intentarán dar el golpe a domicilio para acortar distancias en la clasificación.

¿Por dónde ver el partido?

El cruce entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe de este jueves 29 de octubre se puede ver en México y distintas partes del continente a través de las siguientes opciones de televisión y streaming:

México: Fanatiz (plan de streaming internacional) y ViX Premium

Fanatiz (plan de streaming internacional) y ViX Premium Colombia: Win+ Fútbol y Win Sports Online

Win+ Fútbol y Win Sports Online Sudamérica: Fanatiz y Win Sports Online

Fanatiz y Win Sports Online Estados Unidos: Fanatiz y ViX Premium

Fanatiz y ViX Premium España: Fanatiz Internacional

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, Atlético Nacional arriba en un momento dulce tras haberse impuesto 2-1 en el clásico paisa frente a Independiente Medellín, resultado que consolidó su condición de líder del certamen. Con James Rodríguez y Edwin Cardona en la generación de juego, los dirigidos por Lucas González intentarán hacer valer el peso de su localía en el Atanasio Girardot para controlar los tiempos del compromiso.

Por su parte, Independiente Santa Fe se presenta en territorio antioqueño con la meta de sumar unidades clave para asegurar su clasificación a los cuadrangulares semifinales. La escuadra bogotana apostará por el orden táctico en su retaguardia y el despliegue rápido en contragolpe para vulnerar la defensa local y llevarse un resultado favorable a la capital.

En sintesis

James Rodríguez y Atlético Nacional reciben a Santa Fe este jueves 29 de octubre.

reciben a Santa Fe este jueves 29 de octubre. El Estadio Atanasio Girardot albergará el partido a las 20:30 horas locales de Colombia.

albergará el partido a las 20:30 horas locales de Colombia. Win+ Fútbol y Fanatiz transmitirán en vivo el encuentro de Liga BetPlay Dimayor.