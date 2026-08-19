El flamante refuerzo del 'Millonario' no será titular esta noche en Colombia. La razón de su ausencia.

Con su entrenador caminando sobre la cornisa, River Plate tendrá un desafío de altísima dificultad este miércoles en Bogotá ante un peligroso Independiente Santa Fé. El ‘Millonario’ abrirá una serie complicada cuando dispute el cruce de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, con el fin de llevarse una ventaja a casa.

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El conjunto rojiblanco viene de cortar una mala racha de seis derrotas consecutivas, ganando un duelo trascendental en el Monumental el último fin de semana. Ahora, Eduardo Coudet pondrá lo mejor que tiene en el plano internacional para buscar otra victoria más, que le permita llegar más cómodo a la vuelta de la llave.

Sin embargo, en esa formación titular que plasmará el DT de River Plate esta noche desde el arranque, Thiago Almada no estará entre los once iniciales del equipo argentino. El ex Atlético Madrid, la gran apuesta del club en este libro de pases, no figura entre los elegidos del cuerpo técnico y sorprendió a los fans tras su gran debut.

Para la tranquilidad de la afición, el ‘Guayo’ no iniciará el juego pues “terminó al límite físicamente” en el partido anterior de River Plate. En su estreno con el cuadro de Núñez, Thiago Almada finalizó el encuentro ‘cargado’ y no está óptimo en todas sus condiciones. Así, estará entre las opciones del banco de suplentes para el complemento.

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Ante la ausencia de Thiago Almada en la alineación, Tomás Galván se perfila para ocupar su lugar en el equipo titular, ambos ex Vélez. No es el único que sale del equipo por problemas físicos, ya que tampoco estarán Gonzalo Montiel ni Marcos Acuña por lesiones. A su vez, los laterales Francisco Ortega y Giovanni González no fueron registrados.

De este modo, la formación titular de River Plate ante Independiente Santa Fé por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, sin Thiago Almada, saldría así: Santiago Beltrán; Lucas M. Quarta, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Facundo González; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Tomás Galván; Ángel Correa, Rafael Borré y Joaquín Freitas.

¿Cuándo juegan Santa Fé vs. River por la Copa Sudamericana 2026?

El partido Independiente Santa Fé vs. River Plate se llevará a cabo HOY miércoles 19 de agosto, con sede en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, en Colombia. El encuentro está programado para dar comienzo a partir de las 18.30 horas del Centro de México (21.30 hora Argentina), en el segundo turno de juegos del día.

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¿Dónde ver EN VIVO Santa Fé vs. River por la Copa Sudamericana 2026?

En México, el partido Independiente Santa Fé vs. River Plate se podrá sintonizar por televisión por la señal de ESPN y por streaming por la plataforma Disney+ Premium. En Argentina, mientras tanto, este duelo de ida de octavos de final contará con la transmisión de las mismas dos pantallas en TV y en forma online respectivamente.