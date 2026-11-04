Entérate todo lo que debes saber del primer partido del día en el futbol colombiano.

Con realidades contrapuestas, Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fé protagonizarán el juego que abrirá la agenda futbolera de este miércoles en Colombia. En la continuidad de la jornada 17 del Torneo Clausura de la LigaBetPlay 2026, se enfrentan dos equipos con necesidades de obtener los tres puntos.

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Posiciones de Cúcuta y Santa Fé antes del juego de Liga BetPlay 2026:

Los ‘Motilones’ llegan a este encuentro ubicados en la 11° colocación del campeonato, con 21 puntos, producto de seis triunfos, tres igualdades y siete derrotas. Mientras tanto, los ‘Cardenales’ arriban a este desafío estacionados en el 5° lugar de la tabla, con 28 unidades, tras cosechar ocho victorias, cuatro empates y cuatro caídas.

Fecha, hora y sede de Cúcuta vs. Santa Fé por la Liga BetPlay 2026:

El partido Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fé se llevará a cabo HOY miércoles 4 de noviembre, con sede en el Estadio General Santander de Cúcuta. El encuentro de la jornada 17 del Clausura de la Liga BetPlay 2026 se disputará a partir de las 17.30 horas del Centro de México (18.30 hora local de Colombia).

El General Santander espera por Cúcuta-Santa Fé.

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Transmisión de TV de Cúcuta vs. Santa Fé por la Liga BetPlay 2026:

El partido Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fé se podrá seguir en vivo y en directo en México, en forma exclusiva, a través de la señal de RCN Nuestra Tele. Además, en Colombia contará con la cobertura por televisión de la pantalla de Win Fútbol +, único canal que transmitirá el compromiso en el medio local.

Transmisión online de Cúcuta vs. Santa Fé por la Liga BetPlay 2026:

El partido Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fé no contará con cobertura por streaming en el territorio mexicano, por medio de ninguna pantalla disponible. Por su parte, en Colombia sí se podrá sintonizar en forma online, a través de la plataforma de Win Play, que lo pasará con imagen y sonido en simultáneo.

Las alineaciones de Cúcuta y Santa Fé por la Liga BetPlay 2026:

El partido Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fé cuenta con estas probables formaciones para el partido de la jornada 17 del Torneo Clausura:

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