Santos Laguna cuenta hoy con una plantilla de buen presente pero sobre todo, mucho futuro. Con varios jugadores de gran proyección, espera poder ver la mejor forma de cada uno con el paso del tiempo, a medida que las piezas encajan. Pero para consolidar al grupo, también necesitará hacer caja para traer más jerarquía al equipo.

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En ese sentido, la intención de las autoridades de los ‘Guerreros’ es no desarmar al plantel que actualmente se encuentra a las órdenes de Renato Paiva. Por ello, todo apunta a conseguir dinero por la venta de otros elementos y no de los que están representando a la institución en el Apertura 2026. Existen otras posibilidades de lograr ingresos.

Uno de los casos más preponderantes en esta línea es el de Franco Fagúndez, un activo propio que ganó mucha vidriera en los últimos tiempos pero no en el club. El delantero uruguayo no tuvo una larga estadía en Torreón, pero sigue perteneciendo a Santos Laguna y su cesión en el extranjero le ha venido bien a él y a los verdiblancos.

Actualmente, Franco Fagúndez se transformó en figura en Independiente Santa Fé, el gigante del futbol colombiano donde se encuentra cedido. El charrúa admitió un tiempo atrás que no la había pasado bien anímicamente en Santos Laguna, y por ello el club le permitió un cambio. Y se nota que esto le ha salido a la perfección.

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Fagúndez está brillando en Santa Fé [Foto: Getty]

Los planes de Santos Laguna para Franco Fagúndez y su posible venta:

Cuando Santos Laguna arregló con Independiente Santa Fé el préstamo del atacante, no incluyó opción de compra al igual que en la operación Jordan Carrillo. Como todos recuerdan, Pumas quería retenerlo pero no tenía la posibilidad de adquirirlo en forma directa, por lo que los laguneros iban a decidir su futuro.

En este caso de Franco Fagúndez, la situación es la misma: los ‘Guerreros’ lo venderán al mejor postor. Con Jordan Carrillo tuvieron mucho éxito, ya que posteriormente Chivas desembolsó una fortuna para adquirir su ficha y se llegó a un acuerdo. Aquí, Independiente Santa Fé tendrá que hacer lo mismo si quiere quedárselo.

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En principio, el club colombiano ofreció 1.1 millones de dólares, propuesta que fue rechazada por Santos Laguna de manera formal. Si bien trascendió que el equipo de la Liga MX había enviado una contraoferta, esto no fue así. En Torreón no se apresuran y esperarán a fin de año a tener todas las ofertas sobre la mesa y elegir quién le paga más.